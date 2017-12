18 localități din șapte județe, afectate de viituri

Ploile abundente și vijeliile din nord-vestul țării au făcut ca românii din șapte județe să petreacă o zi neagră și o noapte albă. În câteva ore a plouat cât pentru două luni. Trei județe - Sălaj, Maramureș și Satu Mare - au fost sub cod roșu de inundații, care inițial fusese stabilit până miercuri seara, dar a fost prelungit până la 2.00 noaptea. Viiturile au afectat alte patru județe limitrofe celor aflate sub cod roșu: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Suceava. Ieri, la ora 13.00, când ploile se opriseră în majoritatea zonelor vizate de coduri, autoritățile centrale contorizaseră 18 localități afectate de inundații în toate cele șapte județe. În aceste localități, fără a mai menționa culturile agricole compromise și curțile afectate, au fost inundate 42 de locuințe și 104 anexe gospodărești. În cele trei județe aflate sub cod roșu, autoritățile au decis chiar evacuarea a 52 de persoane, ale căror locuințe se aflau în calea viiturilor. Vicepremierul Gabriel Oprea, care are în sarcină și portofoliul Internelor, a cerut, ieri, în videoconferința cu autoritățile locale din zonele afectate de vijelii, ca evacuările să fie utilizate extensiv în zonele de risc. Este un moment bun pentru a readuce în discuție celebrele hărți de risc de inundații despre care se vorbește de ani de zile, pentru care s-au dat din banii publici sume importante, care au fost întocmite și despre care nu se mai aude nimic.