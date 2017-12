Aşa cum au promis, sindicatele feroviare au propus, ieri, conducerilor CFR SA, CFR Marfă şi CFR Călători un set de 18 măsuri pentru redresarea căii ferate şi aşteaptă răspunsul acestora în cursul săptămînii viitoare. „Astăzi am înaintat un act directorilor CFR-urilor cu 18 măsuri, care, dacă s-ar aplica, ar duce la stoparea declinului feroviar prin creşterea traficului şi a veniturilor pentru că statul nu poate susţine integral calea ferată”, a declarat, după o întîlnire cu companiile feroviare, preşedintele Federaţiei Mişcare-Comercial, Gheorghe Popa. Printre măsurile propuse de sindicalişti se numără eliminarea discrepanţelor taxei de acces pe infrastructura rutieră şi feroviară, interzicerea transporturilor de mărfuri periculoase pe drumuri, dezvoltarea transportului combinat RO-LA şi a transportului containerelor. O altă măsură propusă a fost ca pe liniile operabile statul să nu mai plătească subvenţii pentru operatorii privaţi. De asemenea, sindicatele au solicitat rezilierea contractelor cu firmele de pază. “În condiţiile în care există Poliţia Transporturi, ce rost are să apelăm la firmele de pază? Am cerut să rămînă ori paza de la firmele private şi să scoată poliţia sau invers”, a afirmat Popa. Alte propuneri au fost eliminarea accizei la motorină, elaborarea unor acte normative pentru descurajarea călătoriilor frauduloase, trecerea activităţii de exploatare a reviziilor de vagoane la CFR SA şi statul să plătească şi întreţinerea infrastructurii, nu doar reparaţiile capitale ca pînă în prezent. Potrivit lui Popa, CFR SA a pierdut multe bunuri, pe care s-a pus sechestru din cauza unor datorii. “Cerem ca patrimoniul CFR-urilor să fie declarat de interes public. Recent, CFR SA a pierdut 800 de vagoane, 15 locomotive şi 156 de linii pentru că avea o datorie la Tunele Braşov, care a cesionat datoria către un SRL. Firma respectivă a dat în judecată CFR SA şi a cîştigat procesul”, a mai spus Popa. Referitor la o eventuală grevă a angajaţilor, Popa a spus că “nu e cazul să discutăm despre grevă”. Amintim că Ministerul Transporturilor, acţionarul majoritar al CFR SA, CFR Călători şi CFR Marfă, vrea să disponibilizeze aproximativ 11.000 de angajaţi de la căile ferate. Preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Măntescu, a declarat, recent, că sindicatele feroviare sînt de acord cu disponibilizările doar dacă vor avea loc anul viitor şi cu condiţia plăţii a 24 de salarii compensatorii. Şi preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România, Iulică Măntescu, declara, miercurea trecută, că propunerile de disponibilizări la cele trei companii CFR vizează un număr de peste 10.700 de persoane, urmînd să aibă loc întîlniri separate cu fiecare societate pentru negocieri.