18 posturi vacante la Judecătoria Constanţa

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat, ieri, că la nivelul Curţii de Apel Constanţa există 40 de locuri vacante pentru judecătorii care doresc să activeze la instanţele din Constanţa şi din Tulcea. Tribunalul Constanţa are o schemă de personal de 50 de posturi, din care 47 sunt ocupate, trei fiind vacante, Judecătoria Constanţa are 18 locuri neocupate, Judecătoria Medgidia-şase şi Judecătoria Mangalia-două. La Tulcea, Tribunalul are o schemă de 14 judecători, însă numai zece posturi sunt ocupate, Judecătoria are cinci locuri vacante, iar Judecătoria Măcin, două. Singurele instanţe care au schemele complete sunt Curtea de Apel Constanţa, Judecătoria Hârşova şi Judecătoria Babadag. „Judecătoria Constanţa este una dintre cele mai grele instanţe din ţară din cauza volumului de muncă foarte mare şi de aceea judecătorii stagiari o evită. În unele cazuri, aceştia vin detaşaţi la Constanţa, stau o perioadă, apoi cer transferul în oraşele natale. Din acest motiv avem mereu locuri vacante”, a declarat preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecătorul Nicolae Stanciu. El a explicat că sistemul judiciar a fost dat peste cap de valul de pensionări de anul trecut, iar Institutul Naţional de Magistratură nu poate pregăti mai mult de 200 de persoane anual, din lipsă de fonduri. Cele 40 de locuri vacante vor fi scoase la concurs în toamnă. Tot ieri, CSM a prelungit delegarea judecătorului Mihaela Lavinia Cârciumaru în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze penale din cadrul Judecătoriei Constanţa până când acest post va fi ocupat prin concurs.