18 sporuri, salariul de merit, premiile şi plata orelor suplimentare, gata să fie eliminate!

Guvernul propune reducerea cheltuielilor bugetare în acest an cu 1,62 miliarde lei prin neacordarea salariului de merit, eliminarea premiilor pentru toate categoriile de personal, neplata orelor suplimentare şi eliminarea a 18 sporuri şi indemnizaţii, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. \"Proiectul de ordonanţă este încă în discuţie, iar o decizie va fi luată în scurt timp\", au declarat, ieri, surse guvernamentale. Proiectul de act normativ stabileşte o serie de restricţii în salarizarea funcţionarilor publici şi prevede că \"salariile de merit, astfel cum sînt acestea reglementate de actele normative, nu se acordă personalului bugetar în anul 2009\". Tot în acest an se propune să nu mai fie acordate nici premiile lunare, stabilite în limita a pînă la 10% din cheltuielile cu salarii, pentru funcţionarii publici cu rezultate considerate valoroase în activitate, iar orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul bugetar să fie compensate corespunzător cu ore libere. Proiectul de ordonanţă mai prevede că sporul de lucru pentru condiţii vătămătoare generate de instalaţii care generează cîmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă sau staţii de bruiaj, de pînă la 10% din salariul de bază al funcţionarilor publici, se acordă doar dacă aceste instalaţii sînt \"absolut necesare\" derulării activităţii proprii a autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează astfel de instalaţii. Neacordarea în 2009 a sporului salarial de 75% din salariu pentru funcţionarii cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, şi stabilirea unor criterii clare de acordare a sporului salarial de pînă la 75% din salariu pentru funcţionarii cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare sînt alte prevederi ale documentului. Sporul pentru cunoaşterea limbilor străine va fi, de asemenea, eliminat, premierul Boc afirmînd în repetate rînduri că este vorba de o obligaţie de serviciu care nu trebuie plătită suplimentar. La acestea se adaugă reducerea nivelului de majorare a salariilor de bază atît pentru managerii de proiecte cu finanţare internaţională, de la 75%, la maximum 50%, cît şi pentru observatorii desemnaţi în procesul de verificare a contractelor de achiziţie publică, de la 75%, la 10%. Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Guvernul vrea ca procentul de 75% reprezentînd nivelul de majorare a salariilor de bază să reprezinte o limită maximă, în timp ce pentru controlorii financiari şi auditorii interni să nu mai fie acordat în acest an sporul de pînă la 25% din salariul de bază. Nici membrii comisiilor de disciplină pentru funcţionarii publici şi cei ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor nu vor mai primi indemnizaţia de participare la şedinţă de 15%, respectiv 20% din salariul de bază. Pentru membrii Comitetului pentru Audit Public Intern este propusă o plafonare a indemnizaţiei de şedinţă de la 20%, la 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat. În document se mai arată că, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărîre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, ar urma să fie stabilite limite anuale pentru finanţările rambursabile care urmează să fie contractate de unităţile administrativ-teritoriale, iar cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele impuse de hotărîri definitive ale instanţelor sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, ar urma să fie acoperite din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe 2008. Toate aceste reduceri de cheltuieli sînt justificate în preambulul proiectului de ordonanţă de urgenţă prin necesitatea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor din administraţia publică, motivate de actuala criză economico-financiară, arătîndu-se că există riscul creşterii cheltuielilor bugetare, cu implicaţii asupra deficitului bugetar, în lipsa unor reglementări imediate.