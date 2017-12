18 zile de vacanţă pentru voleibaliştii tricolori

Naţionala României a ocupat locul 4 în Liga Europeană la volei masculin, ediţia 2011, după ce a pierdut ambele meciuri disputate în turneul final de la Kosice, fără să câştige vreun set. Formaţia noastră a acuzat uzura acumulată în decursul ultimelor două luni de majoritatea titularilor, care i-a împiedicat pe Olteanu şi Birău să joace în finala mică de duminică, 0:3 cu Slovenia. „Slovenia a fost echipa mai bună şi a meritat să câştige. Noi a trebuit să jucăm fără Olteanu, căpitanul echipei, care a fost accidentat şi a reprezentat o mare pierdere pentru noi”, a declarat după meci selecţionerul Stelian Moculescu. „Ne-am dorit o victorie împotriva Sloveniei, ca să mergem acasă cu o medalie, dar din păcate echipa noastră a avut doi jucători accidentaţi. Chiar dacă am început bine partida, Slovenia a jucat foarte bine la blocaj şi în defensivă”, a spus Bogdan Olteanu, căpitanul naţionalei. Din lotul care a evoluat în Final Four au făcut parte şi trei componenţi ai formaţiei constănţene CVM Tomis: Radu Began, Florin Voinea şi Fabian Birău.

Tricolorii au intrat în vacanţă până pe 4 august, când vor pleca într-un cantonament de două săptămâni la Friedrichshafen (Germania). Naţionala va participa apoi la un turneu de verificare, probabil în Muntenegru, apoi va finaliza pregătirea pentru “dubla” cu Olanda din preliminariile Jocurilor Olimpice de anul viitor, de la Londra. Partida tur va avea loc pe 27 august, cel mai probabil la Baia Mare, iar returul pe 3 septembrie, în deplasare.

SLOVACIA A CUCERIT TROFEUL. Liga Europeană la volei masculin s-a încheiat, duminică seară, la Kosice (Slovacia), cu victoria gazdelor, care s-au impus în finala cu Spania, scor 3:2 (25:22, 22:25, 24:26, 25:22, 15:12), după un meci de aproape două ore şi jumătate. Cel mai valoros jucător al turneului final a fost centrul Tomas Kmet (Slovacia). Slovacia a câştigat atât Liga Europeană, cât şi dreptul de a juca în calificările pentru World League 2012. Primul adversar este Canada, care va găzdui meciurile programate pe 29 şi 30 iulie, la Ottawa, apoi învingătoarea din această dispută va întâlni Portugalia sau Puerto Rico. De altfel, dintre cele patru participante la Final Four, doar Slovacia şi Slovenia erau echipele care şi-au manifestat intenţia de a juca în Liga Mondială! România şi Spania renunţaseră la acest drept, din motive financiare. În plus, România nici nu are vreo sală adecvată unei asemenea competiţii...