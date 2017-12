1.800 de contribuabili constănţeni vor beneficia de amînarea la plată a datoriilor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa estimează că vor beneficia de amînarea la plată a datoriilor aproximativ 1.800 de firme. „Circa 1.800 de contribuabili vor beneficia de amînarea la plată pentru datorii, dar lista nu este definitivată, întrucît în acest număr intră şi societăţile aflate în insolvenţă şi acestea nu fac obiectul ordonanţei de urgenţă. Urmează să le analizăm în perioada următoare pentru a şti cu exactitate cîte vor beneficia de amînarea la plată a datoriilor. În 15 zile ar trebui să primim şi normele metodologice de aplicare a actului normativ, astfel că, pe la sfîrşitul acestei luni, agenţii economici din judeţ vor putea solicita amînarea la plată”, a declarat directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa, Adriana Damian. Amînarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen are ca obiect sume reprezentînd impozite, taxe şi contribuţii pe care contribuabilii le datorează bugetului, dar care nu au fost plătite la scadenţă. În fapt, prin această amînare, se acordă un alt termen de plată pentru obligaţiile fiscale respective, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni şi care în niciun caz nu poate depăşi exerciţiul financiar (cel mai tîrziu 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă). Sumele datorate urmează a fi încasate la împlinirea termenului pînă la care s-a acordat amînarea, ceea ce înseamnă că nu se vor pierde bani pentru bugetul acestui an. Guvernul a decis, marţi, prin ordonanţă de urgenţă, ca firmele să poată beneficia de amînarea la plată pe o perioadă de şase luni a obligaţiilor către stat, acumulate după 30 septembrie 2008, pe fondul crizei financiare, dacă anterior acestei date au achitat la timp datoriile, cu condiţia să plătească obligaţiile curente. În ordonanţa aprobată de Guvern este prevăzut însă că firmele sînt obligate să prezinte şi o garanţie pentru a beneficia de această facilitate. „În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amînare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau va oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii, estimate cel puţin la valoarea contabilă. Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite vor acoperi sumele amînate la plată, precum şi majorările de întîrziere datorate pe perioada amînării”, se arată în ordonanţa semnată de ministrul Finanţelor. Amînările la plată îşi pierd valabilitatea dacă nu este îndeplinită condiţia garanţiei, iar pierderea valabilităţii amînării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite, conform actului normativ. Pentru a beneficia de amînarea la plată a datoriilor bugetare, firmele trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii, respectiv să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la 30 septembrie 2008, să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal şi să nu se afle în procedura insolvenţei. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice, la nivel naţional, aproximativ 56.000 de firme vor beneficia de amînarea la plată a datoriilor, iar obligaţiile fiscale aferente ar putea totaliza circa 1,6 miliarde lei.