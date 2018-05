19 mai este Ziua internațională a medicilor de familie

Pe 19 mai este marcată Ziua internațională a medicilor de familie.

World Family Doctor Day a fost declarată în 2010 de WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family) și a devenit ziua care subliniază rolulși contribuția adusă de medicii de familie în întreaga lume medicală. În România, cel puțin teoretic, medicina primară constituie linia I în ceea ce privește relația cu pacientul. Cu ajutorul medicilor de familie se derulează programe naționale de sănătate extrem de importante.