19 tone de carne stricată, retrase de la vânzare

Autorităţile au anunţat, vineri, rezultatele verificărilor efectuate în cazul mafiei cărnii, care a dat un „tun“ de 15 milioane de euro. În timp ce procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au audiat zeci de suspecţi, inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au „vizitat” depozite şi magazine din toată ţara. Autorităţile au controlat 401 de operatori economici, 333 de tone de carne existente în reţelele de depozitare şi au descoperit 115 tone de carne cu abateri de la normele de protecţie a consumatorilor. Dintre acestea, 19 tone au fost retrase definitiv de pe piaţă, iar 94 de tone au fost oprite temporar de la vânzare.

NEREGULI Preşedintele interimar al ANPC, Marius Dunca, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că inspectorii au găsit produse expirate, marfă depozitată în condiţii improprii, ambalaje deteriorate, carne alterată, precum şi produse neetichetate corespunzător. Oficialul ANPC a mai precizat că au fost constatate 161 de abateri, fiind dispuse 104 amenzi, în valoare totală de 436.200 de lei. „Vă pot spune doar ce am constatat, treaba ANPC este de a urmări eticheta, modul de comercializare, de transport, de depozitare. Restul, unde se duceau, nu este de competenţa noastră. Pentru carnea expirată au fost întocmite procese-verbale de distrugere”, a spus Marius Dunca. El a dat mai multe exemple de judeţe unde a fost găsită carne stricată. „La Mehedinţi au fost găsite 1.010 kg de cap şi piept de porc expirate din iulie 2013 şi 880 kg de carne de pui din import UE cu deficienţe de etichetare, iar la Braşov au fost descoperite 9,8 tone de picioare de porc şi 129 kg de carne de porc expirate. La Neamţ am depistat 890 kg de pulpe de pui şi 360 kg de ficat de pui din import care aveau eticheta netradusă, în Bucureşti am găsit 323 kg de carne de curcan şi de pui care prezentau arsuri de congelare şi miros neplăcut. De asemenea, la Bacău, inspectorii ANPC au depistat 80 kg de ficat de porc cu semne de alterare, iar la Argeş - 17 kg de pipote de pui fără elemente de identificare în limba română”, a precizat Marius Dunca. Şeful interimar al ANPC a încercat să liniştească populaţia, care a intrat deja în panică şi refuză să mai cumpere carne. „Consumatorii pot intra în supermarket liniştiţi. Carnea cu probleme era în depozite şi nu a intrat în reţeaua de comercializare”, a mai spus Dunca. Şi la Constanţa au fost efectuate controale la operatorii economici locali, dar nu au fost găsite nereguli. Amintim că, miercuri, inspectorii ANPC au oprit de la comercializare alte 229 de tone de carne şi produse din carne şi au aplicat sancţiuni de 71.500 lei operatorilor economici.

ŞEFUL CRPC CLUJ, AUDIAT În paralel cu acţiunile ANPC şi DSVSA, procurorii DIICOT au continuat audierile începute miercuri, nu mai puţin de 70 de persoane fiind interogate de anchetatori. Printre acestea s-a numărat şi şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Cluj, Cristian Nicula, care a ajuns în faţa oamenilor legii din cauza unui angajat de-al său suspectat de trafic de influenţă. “Am fost prezent pentru audieri la sediul DIICOT. Am luat la cunoştinţă despre obiectul cercetărilor care se fac faţă de persoana mea. Vă pot comunica faptul că nu am avut nicio cunoştinţă despre existenţa vreunei grupări. Cu atât mai mult nu am sprijinit în nicio formă reţeaua faţă de care se efectuează cercetări în acest dosar. Vă pot asigura că eu, personal, prin prisma funcţiei pe care o deţin în cadrul ANPC, am luat de fiecare dată măsurile legale care s-au impus în situaţia în care instituţia a fost sesizată în legătură cu protecţia drepturilor consumatorilor şi, din câte cunosc, la fel au procedat şi colegii mei”, a declarat Cristian Nicula, într-un comunicat de presă remis vineri. La finalul audierilor, procurorii au reţinut zece suspecţi care, ulterior, au fost arestaţi preventiv de judecători. Reamintim că ofensiva împotriva mafiei cărnii din România a pornit miercuri, când oamenii legii au descins la peste 100 de adrese din Capitală şi din alte 18 judeţe, două percheziţii având loc şi la Constanţa. Anchetatorii au destructurat două grupări infracţionale, specializate în afaceri ilegale cu carne, suspecţii fiind ajutaţi de angajaţi ai ANPC şi DSVSA.