1,92 de milioane de dolari pentru 24 de mp3-uri descărcate ilegal

Pentru internauţii români, torentele şi ODC-ul sînt foarte populare, însă peste Ocean, pirateria se sancţionează foarte sever! Un tribunal din Minneapolis a judecat o femeie în primul astfel de proces din istoria SUA. Jamie Thomas-Rasset a încălcat legea copyright-ului şi a încărcat 24 de melodii în format mp3 de pe Internet. Joi după-amiază, femeia a aflat însă cu stupoare că va fi nevoită să plătească 1,92 de milioane de dolari. Cu alte cuvinte, 80.000 de dolari pentru fiecare piesă descărcată! În momentul în care a auzit verdictul, a rămas ca la dentist şi nu a avut, practic, nicio reacţie. La ieşirea din sala de judecată, şi-a regăsit cuvintele şi a tunat: ”80.000 de dolari de melodie?! Este ridicol! Nu o să plătesc nici moartă atît de mult”. Jamie Thomas-Rasset are 32 de ani, patru copii de întreţinut şi un venit modest. ”Sînt mamă! Cu alte cuvinte, sînt limitată din punct de vedere financiar”, a mai spus ”hoaţa” de melodii, care a luat cele 24 de piese de pe site-ul Kazaa.

Drepturile de autor ale celor 24 de mp3-uri aparţin caselor de producţie UMG, Warner Bros Records, Interscope Records, Arista Records şi Sony BMG Music Entertainment. Lista pieselor este următoarea: Vanessa Williams - ”Save the Best for Last”, Sheryl Crow - ”Run Baby Run”, Reba McEntire - ”One Honest Heart”, Janet Jackson - „Let’s Wait A While”, Guns ‘n Roses - „Welcome to the Jungle” şi ”November Rain”, Def Leppard - ”Pour Some Sugar on Me”, Bryan Adams - ”Somebody”, Aerosmith - ”Cryin`”, Linkin Park - ”One Step Closer”, Green Day - ”Basket Case”, Goo Goo Dolls - ”Iris”, No Doubt - ”Hella Good”, ”Different People” şi ”Bathwater”, Sarah McLaughlan - ”Building a Mystery” şi ”Possession”, Gloria Estefan - ”Rhythm Is Gonna Get You”, ”Here and We Are” şi ”Coming Out of The Dark”, Journey - ”Faithfully” şi ”Don’t Stop Believin`”, Destiny’s Child – ”Bills, Bills, Bills”, Richard Marx - ”Now And For Ever”.