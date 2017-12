2 decembrie, zi liberă. Decizia a fost luată de Guvern

Românii care lucrează în sectorul bugetar pot să-și planifice un miniconcediu în preajma zilei de 1 Decembrie. Asta deoarece Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență prin care a declarat ziua de 2 decembrie ca fiind liberă. În condițiile în care legea prevede că zilele de miercuri, 30 noiembrie (Sfântul Andrei), şi joi, 1 decembrie (Ziua Națională a României), sunt libere, bugetarii vor avea cinci zile de vacanță: între 30 noiembrie și 4 decembrie. „Pentru ziua stabilită ca zi liberă (2 decembrie), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în 17 decembrie 2016 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până în 16 decembrie 2016, potrivit planificărilor stabilite“, se arată în hotărârea Guvernului. Potrivit hotărârii, noua zi liberă nu este valabilă pentru locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. „Hotărârea nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în 2 decembrie 2016 şi nici participanţilor în aceste procese. Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu, se înregistrează în contabilitatea unităților trezoreriei statului cu 2 decembrie 2016“, se spune în textul adoptat. În ceea ce privește sectorul privat, rămâne la decizia angajatorilor dacă vor da liber salariaților și pe 2 decembrie, pe lângă zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, pe care sunt obligați să le acorde.

CÂTE ZILE LIBERE VOR AVEA ROMÂNII ÎN 2017

Românii vor avea, în 2017, mai multe zile libere de la stat decât au avut anul acesta. Vorbim în acest caz de 14 zile stabilite pentru sărbători publice sau religioase, cu două în plus față de 2016. Din cele 14 zile libere, 11 pică în timpul săptămânii, scrie antena3.ro. Dintre acestea, trei zile sunt lipite de weekend, ceea ce înseamnă că bugetarii vor avea parte de weekend-uri prelungite. Pe de altă parte, faţă de 2016, anul viitor românii vor avea două zile libere în plus. Prima dintre ele este 24 ianuarie, când sărbătorim Ziua Unirii Principatelor Române. Celebrarea acestei zile a fost stabilită prin lege în 7 octombrie 2016. A doua zi liberă în plus este Ziua Copilului, pe 1 iunie. Anul acesta au fost fixate 12 zile libere pentru sărbători, iar dintre ele doar şapte au fost în timpul săptămânii. Ce zile libere au românii anul viitor: 1 ianuarie și 2 ianuarie - Anul Nou, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române, 16 aprilie și 17 aprilie - Paştele ortodox / Paștele catolic, 1 mai - Ziua Muncii, 1 iunie - Ziua Copilului, 4 iunie și 5 iunie - Rusalii, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie - Sfântul Andrei, 1 decembrie - Ziua Naţională a României, 25 decembrie și 26 decembrie - Crăciunul.