2 Mai, noua Vama Veche?

Limanu este una dintre cele mai dezvoltate comune din județ, care nu se plânge de lipsa banilor la bugetul local. Se și explică de ce, întrucât deține două stațiuni care, în sezonul estival, sunt la mare căutare în rândul turiștilor nonconformiști din întreaga țară - 2 Mai și Vama Veche. Conform spuselor autorităților locale din Limanu, aici nu există datorii din partea agenților economici, întrucât rău-platnicii nu primesc autorizație de funcționare în stațiuni.

PLAN STRATEGIC Primarul Nicolae Urdea a declarat că stațiunea Vama Veche prezintă un interes mai mare pentru turiști, față de cea din 2 Mai, iar acest lucru se vede mai ales la încasările de la buget. Edilul este de părere că în special evenimentele locale, precum concertele în aer liber, contribuie la acest fenomen. Așadar, Urdea intenționează ca în acest an să organizeze festivalul „Folk you!” în ambele stațiuni. „Evenimentul va începe pe 31 iulie, în stațiunea 2 Mai, în zona „Piciorul podului”. Mai apoi, pe 1 și 2 august, concertele vor fi susținute pe plaja din Vama Veche. Am luat această măsură pentru a mai echilibra balanțele. La un astfel de eveniment vin oameni din toată țara și este păcat să-i ținem pe toți într-un singur loc. Sunt două stațiuni apropiate, care oferă aceleași condiții de cazare. Și 2 Mai are potențialul Vămii și este păcat să nu profităm. Cu această ocazie, putem atrage mai mulți turiști și agenți economici deopotrivă. Putem spune că extindem Vama Veche”, a declarat edilul.