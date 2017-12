2 septembrie va fi declarată oficial Ziua Medgidiei

Municipiul Medgidia împlineşte, pe 2 septembrie, 150 de ani, ocazie cu care primăria organizează trei zile de sărbătoare, în perioada 1-3 septembrie. În cadrul programului vor fi incluse activităţi culturale, sportive şi de agrement pentru toate vîrstele. Sărbătoarea va începe vineri, la ora 15.00, cu inaugurarea bibliotecii din satul Valea Dacilor, şi va continua pe platoul Casei de Cultură "Lucian Grigorescu" cu arborarea drapelului României, a drapelului municipiului Medgidia şi a emblemei evenimentului "Medgidia 150 de ani", pe acordurile Fanfarei copiilor. Manifestarea va continua a doua zi cu inaugurarea şi sfinţirea Bisericii Sf. Mihail şi Gavril din Medgidia şi cu dezvelirea busturilor Mehmet Niyazi şi Kemal Ataturk în Parcul de la Poştă. Mai mult decît atît, Consiliul Local Medgidia va organiza, sîmbătă, o şedinţă festivă în vederea declarării zilei de 2 septembrie ca zi oficială a municipiului. Tot în cadrul şedinţei vor mai fi dezbătute lansarea concursului pentru emblema municipiului Medgidia, acordarea titlului de Cetăţean de Onoare, post mortem, mai multor personalităţi printre care: Abdul Medgid, Ioan N. Roman, Lucian Grigorescu, Remus Opreanu, Kemal Agi Amet şi Mehmet Niyazi, precum şi acordarea Medaliei aniversare "Medgidia 150 de ani". Tot sîmbătă, va fi inaugurată expoziţia de fotografie Medgidia - 150 de ani şi Galeria Primarilor Medgidiei, la sediul primăriei. În continuarea programului vor fi organizate mai multe manifestări culturale, printre care lansarea cărţilor "Monografia oraşului Medgidia", de Corneliu Marinescu, şi "Preşedinţi de partide văzuţi cu ochii timpului lor", de Ioan Bitoleanu, prezentarea unei scenete de către formaţia de teatru USA a Casei de Cultură I.N. Roman şi a unui spectacol folcloric de către ansamblul "Pandelaşul". Ziua de sîmbătă se va încheia cu un spectacol organizat în zona "Pătrăţel Stadion", la care sînt invitate nume sonore ale muzicii româneşti: Emanuel, Fly Project, Crush&Alexandra Ungureanu, Nico şi Proconsul, la ora 24.00, cei prezenţi la eveniment urmînd să asiste la un impresionant foc de artificii. În ultima zi a sărbătorii, Medgidia va încerca să intre în Cartea Recordurilor, cu "Cel mai lung ghiudem din lume", restul zilei fiind dedicat manifestărilor sportive: cross, fotbal, handbal, lupte greco-romane şi lupte kureş. "Este un eveniment pentru pregătirea căruia am lucrat încă din luna martie a acestui an. Prin această manifestare aşteptăm să ne fixăm în tradiţii, pentru că am observat că noi, românii, ne distrugem tradiţiile. Ne aşteptăm la o prezenţă de aprox. 400 de oameni la fiecare manifestare, poate chiar mai mult. Apogeul va fi atins la spectacolul organizat în seara de 2 septembrie, cînd ne aşteptăm să vină peste 10.000 de spectatori", a declarat primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu.