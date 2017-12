20 bănci au depus oferte pentru „Prima Casă”

Numărul de bănci care au depus oferte pentru programul guvernamental Prima Casă a ajuns la 20, iar valoarea totală a ofertelor este de 1,457 miliarde euro, a declarat ieri, preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Aurel Şaramet. Cifrele anunţate de Şaramet sînt diferite de cele prezentate, ieri, în declaraţia de presă de premierul Emil Boc, care declara că 12 bănci au depus oferte pentru programul Prima Casă, în valoare de 814 milioane euro. Ultimul nivel al valorii ofertelor băncilor depăşeşte cu peste 40% plafonul de 1 miliard euro pus la dispoziţie de stat pentru garanţii. Ieri, a expirat termenul fixat de guvern pentru depunerea ofertelor de către bănci. Şaramet a explicat că, deoarece suma alocată de bănci depăşeşte deja plafonul fixat de guvern, va avea loc o redistribuire a ofertelor, după metoda pro-rata. Astfel, toate băncile care s-au înscris în proiect vor putea participa, dar cu sume mai mici decît au dorit. Suma de 1,457 miliarde euro urmează să fie validată „în baza unor discuţii între noi şi Ministerul Finanţelor, pentru că modalitatea de formulare a unor comisioane şi a altor precizări din cadrul ofertei poate lăsa loc unor interpretări cu privire la încadrarea în limitele impuse de lege”, a afirmat şeful FNGCIMM. Potrivit lui Şaramet, băncile care au depus oferte sînt BCR, BRD, Raiffeisen, CEC Bank, Alpha Bank, Volksbank, Banca Transilvania, Bancpost, Banca Românească, Piraeus Bank, Leumi Bank, ATE Bank, Intesa San Paolo Bank, Credit Europe, OTP Bank, Unicredit, ING, Emporiki, Millenium Bank şi Garanti Bank.

Cea mai mare ofertă a fost depusă de Banca Comercială Română (BCR), în valoare de 450 milioane euro. Se estimează că BCR va acorda credite, exclusiv în euro, la dobînzi egale cu EURIBOR (media la împrumuturile interbancare pe piaţa europeană) plus 3,8 puncte procentuale, la care se adaugă un comision de acordare de 0,017% pe an pentru împrumuturile pe 30 de ani. Totodată, Piraeus Bank a anunţat că doreşte să dea împrumuturi de 100 milioane euro pentru „Prima Casă”, la dobînzi egale cu ROBOR (dobînda la creditele interbancare pe piaţa internă) plus 2,5 puncte procentuale la lei şi EURIBOR plus 4 puncte la euro, nivelul maxim acceptat de Guvern, şi fără să perceapă comision. Perioada de creditare este de 30 de ani, în timp ce suma minimă acordată de bancă este de 10.000 de euro, sau echivalentul în lei, iar plafonul maxim al împrumutului de 57.000 de euro, sau echivalentul în lei. Reprezentanţi ai Millennium Bank au afirmat că plafonul maxim pentru participarea la programul „Prima Casă” este estimat la 30 milioane de euro, menţionînd că nu se exclude posibilitatea suplimentării acestei sume pe parcursul dezvoltării proiectului. Singurul cost perceput de bancă este reprezentat de rata dobînzii - Euribor la trei luni plus 4 puncte procentuale. La acest cost se adaugă comisionul FNGCIMM pentru garanţia emisă, de 0,37% pe an aplicat la soldul creditului. Aşadar, dobînda anuală efectivă, care include şi comisionul de garanţie, este 5,74%. Pe de altă parte, cea mai mică ofertă în ceea ce priveşte dobînzile la lei a venit din partea CEC. În loc de 2,5 puncte procentuale plus ROBOR (nivelul maxim acceptat de stat - n.r.), banca a oferit 1,9 puncte plus ROBOR. În schimb, CEC nu oferă credite în euro. Guvernul a anunţat că analizează posibilitatea majorării plafonului de garantare a creditelor bancare în 2010, stabilit la un miliard de euro, dar depăşit de către bănci cu peste 450 milioane euro, în urma unei analize care va fi efectuată la finalul anului şi în care se va ţine cont şi de răspunsul populaţiei.