20 de ani de detenţie pentru uciderea soţiei

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de Gheorghe Beciu, din Tulcea, împotriva sentinţei Tribunalului Tulcea prin care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat. Bărbatul a povestit cum a ajuns să îşi ucidă soţia, Elena Beciu, din cauza unor certuri pe tema copiilor. „Am un băiat şi o fată şi am făcut multe sacrificii pentru ei, mai ales pentru fată, care a plecat în Spania, după ce am ţinut-o la facultate. Eu am fost foarte supărat din cauza aceasta şi am avut numeroase discuţii cu soţia şi cu fiul meu”, a spus Gheorghe Beciu în faţa instanţei de apel. Potrivit rechizitoriului, pe 19 iunie 2009, bărbatul s-a trezit dis-de-dimineaţă, a făcut ceva treabă prin curte şi, când a revenit în bucătărie, s-a certat cu soţia în legătură cu o sumă de bani pe care femeia vroia să i-o dea fiicei sale. „Am zis că nu îi dau niciun ban fetei şi ne-am certat. Apoi am adormit pe canapea şi m-a trezit o durere în zona gâtului şi un zgomot. Când m-am ridicat, mi-am dat seama că soţia mea mă înjunghiase şi se împiedicase de piciorul meu în timp ce încerca să fugă. Am apucat-o de păr şi am înţepat-o de câteva ori în spate cu cuţitul, apoi m-am dus în dormitor să iau un prosop să îmi bandajez rana. În clipa în care am trecut prin faţa oglinzii şi m-am văzut plin de sânge, m-am îngrozit şi am vrut să fumez, dar nu am putut să îmi aprind nici măcar ţigara, ceea ce m-a enervat peste măsură”, a declarat Beciu. Conform procurorilor, el s-a întors în bucătărie şi i-a tăiat gâtul soţiei fără nicio remuşcare. „După aceea am ieşit în curte şi am leşinat, trezindu-mă la spital câteva zile mai târziu”, şi-a încheiat bărbatul declaraţia. Fata lui, prezentă în sala de judecată, a cerut judecătorilor o pedeaspă mai mare pentru tatăl ei, susţinând că toată familia a fost traumatizată de acesta de-a lungul anilor, deoarece nu a avut milă nici de soţie, nici de copii. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.