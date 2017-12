20 de ani de învăţământ la „Şaguna”

Pentru profesorii şi studenţii Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, 1 octombrie nu a însemnat numai deschiderea noului an universitar, ci şi celebrarea a 20 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior şi canonizarea, pe 29 octombrie, a Mitropolitului Transilvaniei, Andrei Şaguna. Pentru a marca acest moment, festivităţile dedicate începerii anului universitar au debutat cu un pasaj din rugăciunea Mitropolitului Transilvaniei, citită de rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Aurel Papari. Reamintim că, pe 21 iulie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis trecerea în rândul sfinţilor a Mitropolitului Andrei Şaguna, care va avea zi de pomenire pe 30 noiembrie. „Trăim într-o lume guvernată de legile realiste şi dure ale economiei de piaţă, ceea ce ne obligă să folosim fiecare oportunitate pe care o întâlnim. În acest moment sunteţi în faţa unor oportunităţi aduse de statutul de şagunist pe care vă îndemn să le fructificaţi şi să beneficiaţi de resursele pe care universitatea vi le pune la dispoziţie”, le-a transmis rectorul universităţii studenţilor din anul I. Potrivit prof. univ. dr. Andrei Şaguna, în acest an, instituţia are aproape 500 de boboci, cu 15% mai puţin faţă de cifra de şcolarizare din anul universitar 2011-2012. Tinerii şagunişti au fost sfătuiţi de rectorul de onoare al Universităţii „Andrei Şaguna”, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, ca, pe lângă timpul dedicat studiului, să-şi facă timp şi pentru cultură.

FESTIVITATE LA PALATUL COPIILOR Tot pe 1 octombrie, la Palatul Copiilor Constanţa a avut loc deschiderea festivă a activităţii din cadrul instituţiei. Sutele de părinţi prezenţi la eveniment au putut urmări scurte momente artistice oferite de copiii care frecventează cercurile instituţiei. Micuţii s-au arătat încântaţi de faptul că vor putea frecventa, din nou, cursurile din cadrul Palatului Copiilor.