20 de cupluri spun „Da” ofiţerului Stării Civile

Deşi Sfântul Valentin - Ziua Îndrăgostiţilor - este o sărbătoare de import şi este contestată de mulţi tineri, la fel de mulţi profită de ea pentru a sărbători dragostea, fiecare în stilul caracteristic. De regulă, cu această ocazie, îndrăgostiţii îşi oferă unul altuia cadouri, în funcţie de bani. De la binecunoscutele inimioare roşii din pluş sau ciocolată, cu aceeaşi formă ce te trimite cu gândul la iubire, până la cadouri constând în vacanţe în zone calde ale lumii. O categorie aparte de tineri o reprezintă cei care decid să-şi unească destinele tocmai de 14 februarie - Ziua Îndrăgostiţilor. De la an la an, numărul acestora creşte. Directorul Casei Căsătoriilor din Constanţa, Rodica Crăciun, a declarat că, şi în acest an, 20 de tineri au ales să spună „Da” ofiţerului Stării Civile. „Ceremoniile vor începe de la ora 13.00”, a declarat Crăciun.