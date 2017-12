20 de ferme zootehnice, în curs de înfiinţare la Pantelimon

Vizita făcută de mai mulţi primari din judeţul Constanţa în state ale UE precum Austria, Franţa sau Germania, la începutul anului, începe să aibă rezultate la nivel local. Edilii şefi din localităţile constănţene au realizat că, în curînd, România va trebui să se alinieze la normele europene, iar mediul, agricultura şi zootehnia vor fi prioritare în mediul rural. Astfel, administraţia locală din Pantelimon a demarat procedura de concesionare a unor terenuri pentru înfiiţarea de ferme zootehnice în extravilanul localităţii, în conformitate cu normele europene. Potrivit primarului comunei, Vasile Neicu, Consiliul Local (CL) Pantelimon a aprobat hotărîrea de concesionare a şapte ha, în Pantelimonul de Sus, şi a altor cinci ha, în Pantelimonul de Jos. “În maximum o lună vom finaliza raportul de evaluare pentru demararea licitaţiei, iar apoi vom intra într-un proces de transformare a islazului în teren arabil. Noi face cam odată pe lună o şedinţă în care încercă să discutăm cu localnicii. După ce am venit de la Bruxelles, le-am explicat localnicilor cum va trebui să arate satele după integrare şi se pare că unii dintre ei au înţeles că este necesar să ne axăm pe dezvoltare, mai ales în domeniul zootehnic“, a declarat Neicu. Parcelele care vor fi concesionate în extravilanul celor două localităţi se vor întinde de la 1.500, la 10 mii de metri pătraţi, unde localnicii vor dezvolta ferme de bovine, ovine şi caprine. Potrivit edilului şef, din cele 12 ha în ambele sate, conform parcelării făcute au rezultat 20 de loturi (15 loturi în Pantelimonul de Sus şi cinci loturi în Pantelimonul de Jos). De asemenea, potrivit legislaţiei europene, fermele va trebui să se afle la o distanţă de minimum 500 de metri de localitate. Dar, indiferent de acest lucru, administraţia locală va trebui să asigure şi utilităţile (apă curentă şi electricitate), care la Pantelimon, din spusele primarului, vor fi realizate în curînd. “Chiar dacă vor fi în extravilan, noi în acea zonă avem finalizat proiectul de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, deci efortul de a racorda fermele nu va fi foarte mare“, a spus Neicu. În ceea ce priveşte extinderea localităţii, conform planului urbanistic, edilul şef a afirmat că, în proiectul de înfiinţare a fermelor zootehnice, administraţia locală a avut grijă şi de acest aspect. “Am prevăzut o zonă de extindere a localităţii pentru viitor, dar nu în această zonă. Ne-am asigurat ca porţiunile în care vor fi construite fermele zootehnice să nu poată fi cuprinse în intravilan, respectînd astfel legislaţia europeană“, a mai spus Vasile Neicu.

O altă preocupare a administraţiei locale din comuna Pantelimon vizează modernizarea şi consolidarea drumului comunal dintre satele Runcu şi Nistoreşti (DC 74), pe o distanţă de cinci km. “După ce vom finaliza lucrările la această porţiune de drum vom continua cu proiectul de reabilitare a DC 75, care face legătura între satele Nistoreşti şi Călugăreni, pe care l-am demarat anul trecut, dar nu l-am putut finaliza din lipsa fondurilor“, a adăugat Neicu. El a mai spus că ploile torenţiale de la începutul lunii iulie de anul trecut au afectat DC 75 în proporţie de 75%. Prin urmare, Primăria Pantelimon a realizat un proiect prin care a solicitat Guvernului să aloce sumele necesare pentru reabilitarea drumului. “Nu mai rămăsese aproape nimic din şosea. Am primit în primă fază un miliard de lei de la Guvern, iar în noiembrie am mai primit alţi bani, cu care am luat piatră, pentru consolidarea drumului“, a conchis primarul. După finalizarea lucrărilor de la DC 74, administraţia locală are în vedere refacerea drumului care face legătura între Nistoreşti şi Călugăreni.