20 de medalii pentru înotătorii constănţeni la Campionatele Naţionale

Campionatele Naţionale de înot open încheiate duminică, la Hunedoara, s-au dovedit a fi una din cele mai îmbelşugate ediţii pentru sportivii constănţeni, aceştia cucerind în cadrul întrecerii nu mai puţin de 20 de medalii. În plus, înotătorii de la CS Farul au stabilit la această competiţie trei recorduri naţionale, dar cel mai important cîştig al ediţiei din acest an este forma excelentă arătată de Răzvan Florea. În ciuda vacanţei prelungite pe care marele înotător a avut-o după terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing, elevul Ginei Handrea a reuşit la Hunedoara să aibe una dintre cele mai bune prestaţii ale sale în cadul unui Campionat Naţional, impunîndu-se în cadrul a cinci probe (50, 100 şi 200 m spate şi 100 şi 200 m mixt) şi stabilind două recorduri naţionale, la 100 m mixt (56:87) şi 100 m spate (52:95). „A fost o surpriză chiar şi pentru mine. Nu mă aşteptam pentru că după Olimpiada de la Beijing am luat o pauză mai lungă şi nu pot să spun că m-am antrenat foarte intens după. Se pare că acestea sînt rezultatele pregătirii efectuate de mine pentru Jocurile Olimpice, iar faptul că am fost şi odihnit m-a ajutat foarte mult. Pentru mine este foarte important că am reuşit să fac două recorduri naţionale şi încă alte două recorduri personale”, a declarat Răzvan Florea, care a primit la finalul concursului şi titlul pentru cea mai bună performanţă în cadrul acestei ediţii. Dacă medaliatul cu bronz de la Atena a ţinut capul de afiş în probele masculine, la feminin Ioana Popa (LPS Piteşti - CS Farul) a avut una dintre cele mai bune prestaţii la senioare din delegaţia constănţeană. Eleva Angelei Covic a obţinut opt medalii, dintre care două titluri naţionale în proba de 50 m spate (29:65) şi 200 m bras (2:35:14), două medalii de argint la 100 m bras (1:14:32) şi 400 m mixt (5:02:34), şi alte patru medalii de bronz la 100 m mixt (1:06:02), 50 m bras (34:87), 100 m spate (1:04:51) şi 200 m mixt (2:21:89). Rezultatele au clasat-o pe poziţia a treia în topul celor mai bune sportive ale competiţiei. Alte trei titluri naţionale au fost obţinute la seniori de Dragoş Agache (antrenor Anca Buzbuchi), care nu a avut rival în probele de 50, 100 şi 200m bras. La juniori, Adela Ruşa (Palatul Copiilor – CS Farul, antrenor Anca Buzbuchi) s-a clasat a treia la 100 m bras şi 200 m bras, în timp ce Mihai Spălăţelu (Palatul Copiilor – CS Farul, antrenor Anca Buzbuchi) a reuşit aceeaşi performanţă la 1500 m liber. Totodată, elevul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” a stabilit şi un record naţional la juniori în proba de 50 m spate, unde a oprit cronometrul la 28 de secunde şi 72 de sutimi, cu 4 secunde şi 2 sutimi mai puţin decît cîştigătorul acestei probe, Răzvan Florea.