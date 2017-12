„20 de milioane de români, mai buni preşedinţi decât Băsescu“

Avem un preşedinte care iese din când în când la televizor şi atacă tot ce consideră el că e bun de atacat, de la partidul-capră de pe spatele căruia a sărit în curtea fundaţiei „mişcătoare” până la premierul social-democrat aflat la putere. Avem un şef de stat care înjură foşti aliaţi, neavând niciun scrupul în a-i arunca peste bord pe cei ce i-au făcut un bine. El a coborât prestaţia prezidenţială până la nivelul mahalalelor din porturile sărace, unde cheile supravieţuirii sunt furtişagurile şi traficul cu tot ce-ţi cade în cale. Săptămâna trecută, Traian Băsescu susţinea că el ar fi un şef de Guvern mai bun decât cel actual şi că acesta mai are nevoie de mulţi ani pentru a deveni un şef de Guvern acceptabil. Ocupat cu problemele guvernării, premierul Victor Ponta nu a avut timp de replici. Ieri, însă, Ponta i-a transmis: „Ştiţi ce i-aş răspunde la asta, acum, după recensământ? Sunt 20 de milioane de oameni în România care ar fi mult mai buni preşedinţi decât Traian Băsescu şi care-şi iubesc şi ar face mai mult pentru ţara lor. Asta aş răspunde“. Premierul a admis că îi este pur şi simplu lehamite când îl vede pe Băsescu cu aceleaşi poveşti mincinoase: „Singurul lucru bun e că ştiu că mai sunt 500 de zile şi merge pe mare, treaba lui!“.

LUCRURI IMPORTANTE ŞI NEIMPORTANTE Întrebat dacă, prin acuzaţiile pe care i le aduce, Băsescu încalcă acordul de coabitare, Ponta a răspuns că nu, cât timp şeful statului nu blochează activitatea guvernamentală. El a mai spus că a râs la auzul criticilor lui Traian Băsescu la adresa sa. Şi pentru că jurnaliştii au vrut să ştie ce şi cum stau lucrurile cu bacalaureatul, premierul Ponta a spus că nu toţi profesorii sau elevii sunt vinovaţi, iar cei care au făcut ceva trebuie să plătească, adăugând în context că îi este perfect indiferent scandalul, cu care deja s-a obişnuit: „Gaşca, nu? Că e un termen prezidenţial, gaşca d-lui Băsescu, care totdeauna urlă „lovitură de stat, intervenţii în justiţie” şi alte lucruri... Îmi este, încă o dată vă spun, perfect indiferent. Cred că ne facem datoria faţă de oameni şi asta e important. În rest...“. Premierul Ponta a subliniat că el nu a blocat şi nu va bloca acţiunile instituţionale ale preşedintelui Băsescu, arătând, ironic, că atunci când şeful statului a vrut să meargă în Chile sau Peru, ţări cu care România are relaţii economice strânse, a mers. El a arătat că nu a încălcat Constituţia, aşa cum a fost acuzat de şeful statului, când nu i-a solicitat mandat pentru întrevederea cu alţi premieri: „Există o decizie a Curţii Constituţionale, de anul trecut, referitoare la participarea la Consiliul European, motiv pentru care anul acesta, când am fost, am cerut mandat preşedintelui pentru vizite externe. Pentru întâlniri cu alţi premieri nu a cerut nici măcar slugarnicul Boc vreun mandat, aşa încât domnul preşedinte poate să aştepte mult şi bine, că nu o să-i cer niciun mandat vreodată. Mandatul meu e de la Parlament şi de la cei care m-au votat“.