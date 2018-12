20 noiembrie, Ziua universală a copiilor

Ziua universală a copiilor este sărbătorită la 20 noiembrie, dată la care, în 1959, a fost adoptată, de către Adunarea Generală a ONU, Declaraţia pentru Drepturile Copiilor, care defineşte drepturile copilului la protecţie, educaţie, îngrijire a sănătăţii, adăpost şi o alimentaţie potrivită şi, în 1989, Convenţia pentru Drepturile Copiilor, potrivit www.un.org.

Adunarea Generală a ONU a adresat, la 14 decembrie 1954, ţărilor din întreaga lume (Rezoluţia 836, IX), rugămintea de a organiza, începând cu 1956, un eveniment anual, intitulat Ziua universală a copiilor, o zi dedicată îmbunătăţirii bunăstării copiilor din întreaga lume, o zi prin care drepturile copiilor să fie promovate şi sărbătorite.

Tema acestei zile în 2018 este "Children are taking over and turning the world blue".

Convenţia pentru Drepturile Copiilor este tratatul internaţional privind drepturile omului cu cea mai largă ratificare. Convenţia prevede protejarea şi promovarea drepturilor copiilor, precum dreptul la viaţă, la sănătate, la educaţie şi joacă, dar şi dreptul la viaţa de familie, de a fi protejaţi împotriva violenţei, de a nu fi discriminaţi şi dreptul de a-şi face auzite opiniile. UNICEF este organizaţia care se ocupă de promovarea şi coordonarea acestei zile speciale, acţionând, totodată, la îmbunătăţirea bunăstării copiilor.

UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii) a fost înfiinţat la 11 decembrie 1946, de către Adunarea Generală a ONU, cu scopul de a furniza ajutoare de urgenţă, constând în alimente, haine şi produse medicale, copiilor europeni care se confruntau cu foametea şi bolile, în urma celui de-al Doilea Război Mondial, notează site-ul www.unicef.org. În 2016 a marcat 70 de ani de existenţă.

Organizaţia este activă în 190 de ţări şi teritorii, priorităţile sale fiind direcţionate pe următoarele segmente: supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor; protecţie şi incluziune socială; educaţie; ajutor de urgenţă şi acţiuni umanitare.

În septembrie 2015, liderii mondiali au stabilit, prin adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă, premisele transformării viitorului dezvoltării umane. Milioane de oameni au fost implicaţi în realizarea acestei agende globale - guverne, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic, sistemul ONU, dar şi persoanele direct interesate, inclusiv copiii şi tinerii. Toate aceste părţi sunt implicate activ în implementarea acestei agende de la nivel local la nivel mondial, astfel încât toţi oamenii - inclusiv toţi copiii - să trăiască într-o lume mai sigură, mai curată, egală şi prosperă până în anul 2030.

UNICEF s-a angajat să sprijine implementarea cu succes a Obiectivelor privind Dezvoltarea Durabilă, colaborând în acest sens cu un grup divers de parteneri şi urmărind totodată ca aceste obiective să ofere rezultate pentru fiecare copil, atât astăzi, cât şi pentru generaţiile viitoare.

Potrivit www.unicef.org, în fiecare zi, la nivel mondial, drepturile copiilor sunt încălcate, viitorul acestora fiind periclitat: 262 de milioane de copii şi tineri din întreaga lume nu merg la şcoală, 650 de milioane de fete şi tinere sunt căsătorite înainte de a împlini vârsta de 18 ani, 5,4 milioane de copii mor înaintea vârstei de cinci ani de cele mai multe ori din cauze ce pot fi prevenite. Marile inechităţi perpetuează inegalitatea şi dezavantajele între generaţii şi subminează stabilitatea societăţilor din întreaga lume.

Canada, Noua Zeelandă şi Marea Britanie organizează o serie de evenimente pentru a sărbători, la 20 noiembrie, Ziua universală a copiilor, potrivit www.timeanddate.com. Australia sărbătoreşte o zi a copiilor în luna octombrie, iar India la 14 noiembrie. Ziua de 20 noiembrie nu este marcată în SUA, însă există o altă zi dedicată copiilor care este sărbătorită în prima zi de duminică din iunie.

În alte ţări, printre care şi România, o Zi internaţională a copiilor este sărbătorită în fiecare an la 1 iunie. În 1925, în cadrul Conferinţei Mondiale privind bunăstarea copiilor de la Geneva, s-a proclamat ziua de 1 Iunie, Ziua internaţională a copiilor.