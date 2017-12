20% din fondurile locale ajung la investiţii

Consiliul Local Comana a aprobat, în şedinţă ordinară, bugetul pe acest an al comunei, care se ridică la 2,4 milioane de lei, la fel ca şi anul trecut. Potrivit primarului Ion Adam, din bugetul de venituri şi cheltuieli, aproape 500.000 de lei au fost repartizaţi la capitolul investiţii, unde se are în vedere reabilitarea şcolii din Comana şi repararea drumurilor publice. Ion Adam a spus că în ceea ce priveşte drumurile publice, o contribuţie financiară o va avea şi Consiliul Judeţean Constanţa, care va contribui la pietruirea drumurilor de pământ. „Ne-au ajutat şi anul trecut şi avem speranţa că o vor face şi în 2011”, a spus Ion Adam. Primarul din Comana a mai spus că, tot în şedinţa de ieri, a mai fost aprobat şi Planul Urbanistic Zonal pentru amenajarea unui parc eolian, unde o firmă din România va construi zece turbine de 2,5 MW. „Turbinele vor fi ridicate pe terenurile Primăriei, restul de trei fiind pe terenuri private. În afara taxelor şi impozitelor pe care le vom încasa prin prezenţa acestor turbine eoliene, Primăria va primi alţi 12.000 de euro, bani proveniţi din contractele de concesionare a terenurilor. Este o investiţie de viitor, mai ales că noi, cei din Dobrogea, avem condiţii pentru astfel de proiecte”, a spus primarul Ion Adam. El a adăugat că toată investiţia se ridică la aprox. 17 milioane de euro, lucrările urmând să înceapă în acest an. Primarul Ion Adam a mai spus că firma care va construi la Comana este implicată şi în alte proiecte la nivelul judeţului. Un alt punct important aprobat ieri a fost cel referitor la închirierea a 447 de hectare de păşune către crescătorii de animale. „Am primit sute de cereri pentru a închiria această păşune, acţiune care va genera fonduri suplimentare la bugetul local”, a spus Adam.