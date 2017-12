200 de elevi au vizitat Microrezervaţia de la Delfinariu

Programul educativ „Mergem la muzeu”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa, destinat copiilor din mediul rural, se va derula în fiecare zi până pe 22 aprilie pentru că elevii au intrat în vacanţa de o săptămână prilejuită de sărbătoarea Paştelui. În prima zi de vacanţă au venit în excursie la Constanţa aprox. 200 de elevi din localităţile Ciobanu şi Murfatlar, care au avut posibilitatea să viziteze cinci obiective turistice. „N-am mai fost la Microrezervaţie, dar mi-a plăcut tot ce am văzut aici. Am văzut cai sălbatici, cerbi, pelicani şi multe alte animale. Este pentru prima dată când le văd pe viu pentru că în rest le-am văzut la televizor”, a declarat Daiana Cristea, elevă în clasa a VI-a la Şcoala Siminoc. Câteva cadre didactice i-au însoţit pe cei aprox. 200 de elevi şi au supravegheat să nu se întâmple niciun incident. „Copiii sunt încântaţi de noul program al Consiliului Judeţean Constanţa pentru că au posibilitatea să ajungă şi la Muzeul Naţional de Istorie, un obiectiv pe care majoritatea dintre copii nu l-au mai vizitat. Mulţi părinţi nu au posibilitatea să-şi aducă copiii la Constanţa, pentru că şi transportul până în oraş costă destul de mult, iar cele mai multe familii au situaţii financiare modeste”, a declarat Mihaela Mandrea, profesor de limba engleză la Şcoala Siminoc. Itinerariul programului educativ cuprinde intrări la Delfinariu, Acvariu, Planetariu, Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi este destinat unui număr de peste 5.000 de elevi din întregul judeţ, precum şi copiilor din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care vor avea acces gratuit la cele cinci obiective turistice.