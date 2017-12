200 de elevi constănţeni, în a doua sesiune a tezelor cu subiect unic

La nivel naţional, aproape 35.000 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a au lipsit la prima sesiune a tezelor cu subiect unic din acest an şcolar, aceştia putînd susţine testul în sesiunea specială care a început, ieri, cu proba la Limba maternă. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Educaţiei, cei mai mulţi absenţi au fost din clasa a VIII-a. Astfel, din totalul celor 34.352 de elevi care au lipsit la prima sesiune a tezelor cu subiect unic, organizată în perioada 25 noiembrie - 16 decembrie 2008, 15.379 sînt din clasa a VII-a şi 18.973 din clasa a VIII-a. Cei mai mulţi absenţi din clasa a VII-a au fost la teza de la Matematică (7.589) şi Limba română (7.505), iar la testul la Limba maternă au lipsit 285 de elevi. La clasa a VIII-a, cei mai mulţi absenţi au fost la Matematică (6.100) şi Limba română (6.084), iar de la teza cu subiect unic la Istorie au lipsit 1.852 de elevi şi la Limba maternă - 231. La Constanţa, potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Mariana Neacşu, circa 200 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a au lipsit la prima sesiune a tezelor cu subiect unic. “Azi (ieri - n.r.) era programată proba la limba maternă, însă nu am avut niciun concurent”, a declarat Mariana Neacşu. În 12 februarie va fi proba la Istorie sau Geografie (numai pentru clasa a VIII-a), în 17 februarie, la Limba şi literatura română, iar în 19 februarie, la Matematică. În media generală de admitere la liceu sau şcoli de arte şi meserii, media generală obţinută la tezele cu subiect unic are o pondere egală (50 la sută) cu media generală de absolvire a claselor V-VIII.