200 de proiecte legislative, restanţele senatorilor din fosta legislatură

Foştii senatori au lăsat nedezbătute peste 200 de proiecte legislative care vor rămîne în sarcina actualilor senatori. Anunţul a fost făcut ieri, de chestorul Senatului, Ioan Chelaru, care a precizat că intenţia noilor parlamentari este ca nicio lege să nu mai fie adoptată prin aprobare tacită în actuala legislatură. \"Senatul a intrat în programul de lucru obişnuit, a aprobat primele şapte proiecte pentru a fi repartizate la comisii şi pentru a se intra efectiv în procedura de lucru. Am mai analizat memorandul privind situaţia legilor rămase din vechea legislatură. Este vorba despre 210 acte normative, care-şi continuă procedura legislativă. Mai sînt 13 acte normative clasate, 178 alte acte care sînt propuse spre clasare şi 8 proiecte pe ordinea de zi a şedinţelor comune\", a declarat chestorul Senatului. În plus, el a mai spus că membrii conducerii Senatului iau în calcul înfiinţarea unei comisii proprii pentru afaceri europene, constatînd că actuala comisie comună a Parlamentului nu are neapărat cele mai eficiente rezultate.