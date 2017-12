Vicepreşedintele Departamentului pentru Educaţie al PSD, Remus Pricopie, a declarat că noua Lege a Educaţiei, adoptată prin angajarea răspunderii, forţează universităţile de stat să pensioneze în următoarea perioadă aproape 2.000 de profesori universitari, din cei 5.000 de profesori din România. Remus Pricopie, decan al Facultăţii de Comunicare din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, a adăugat că Legea Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie, va intra în vigoare pe 9 februarie. El a menţionat că, la data respectivă, aplicarea articolului 289 va deveni obligatorie, astfel că toate cadrele universitare care au împlinit vârsta de 65 de ani vor trebui pensionate. Pentru că legea nu prevede măsuri tranzitorii, aproximativ 2.000 de cadre universitare din învăţământul de stat vor trebui pensionate în februarie, ei putând opta pentru plata cu ora. „Practic, pe 9 februarie ar trebui să pensionăm, după estimarea noastră, între 1.500 şi 2.000 de cadre didactice universitare. Fosta lege a educaţiei prevedea aceeaşi vârstă de pensionare, la 65 de ani, dar senatele universităţilor puteau să decidă amânarea cu un an, din an în an, până la 70 de ani şi practic se respecta principiul autonomiei universitare”, a explicat Pricopie. El a afirmat că, întrucât Guvernul a blocat promovările în învăţământul superior, pensionarea, într-un singur val, a 2.000 de cadre universitare, va bulversa sistemul. Vicepreşedintele Departamentului pentru Educaţie al PSD a solicitat Guvernului adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă prin care pensionarea cadrelor universitare care au vârsta de 65 de ani să se facă gradual, prin prorogarea intrării în vigoare a articolului 289 din Legea educaţiei până la începutul anului universitar următor, în octombrie 2011.