2.000 de funcţionari publici protestează azi în capitală

Membrii Alianţei Federative a Sindicatelor Funcţionarilor Publici “Sed Lex“ participă astăzi la un miting organizat în piaţa George Enescu din Capitală, pentru a-şi susţine revendicările privind salarizarea şi modificarea Statutului acestei categorii profesionale. Purtătorul de cuvînt al “Sed Lex“, Ionela Jianu, a declarat ieri că acţiunea de protest, la care vor participa aprox. 2.000 de persoane, va avea loc între orele 11:00 şi 13:00. “Este un miting care are ca scop avertizarea. Nu vom participa de această dată cu funcţionari de la nivel local, pentru a nu perturba activitatea în instituţii“, a declarat Adrian Dugăiaşu, preşedintele “Sed Lex“ Constanţa. În privinţa Legii salarizării funcţionarilor publici, sindicaliştii cer negocierea punctului valoric aplicabil în noul act normativ, începînd cu 1 aprilie, astfel încît niciun funcţionar public să nu piardă la salariu. Totodată, ei cer negocierea grilelor de salarizare din noul proiect de lege în aşa fel încît să poată echilibra decalajul dintre categoriile de funcţionari, diferenţele fiind, de multe ori, de 450%. În plus, membrii Alianţei cer rediscutarea modului în care sînt acordate treptele de salarizare şi a modului în care vor avansa pe trepte funcţionarii publici. În ceea ce priveşte salarizarea personalului contractual, “Sed Lex“ consideră că aceasta se acordă pe criterii subiective, iar nivelul este sub cel negociat în contractul colectiv unic la nivel naţional, respectiv 440 lei pentru studii medii şi 880 pentru studii superioare. Potrivit sindicaliştilor, personalul contractual din direcţiile pentru protecţia copilului - aflat în subordinea consiliilor judeţene (doctori, asistenţi, infirmieri, îngrijitori) - este discriminat, deoarece are salariile cele mai mici din administraţie şi nu beneficiază de aceleaşi facilităţi cu cei din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice (sporuri, compensaţii pentru cei care lucrează cu copii cu handicap major sau HIV). Referitor la modificarea legii privind Statutul funcţionarilor publici, membrii Alianţei cer eliminarea incompabilităţilor, astfel încît funcţionarii publici să poată desfăşura şi alte activităţi aducătoare de venituri, aşa cum au dreptul toate categoriile de bugetari. “La miting, Biroul Executiv a mobilizat un număr de funcţionari publici astfel încît să nu fie afectat bunul mers al instituţiilor şi să se poată economisi fondurile destinate acţiunilor de protest, astfel încît să susţină acţiuni greviste în perioada următoare“, a adăugat Jianu.