2.000 de turişti la bordul “Costa Mediterranea”

Nava de pasageri, „Costa Mediterranea”, sub pavilion Italia, ce aparţine companiei „Costa Crociere“, una dintre cele mai importante la nivel mondial, a acostat, ieri, pentru prima dată în Portul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor firmei care se ocupă de agenturarea acestei nave, Idu Shipping & Services, Costa Mediterranea a acostat la ora 8.00 şi a rămas în Port până la ora 19.00. Pasagerul are o capacitate de 8.600 de locuri, însă la bord sunt înregistraţi 2.140 de pasageri de pe toate continentele, la care se adaugă şi cei 840 de membri ai echipajului. Nava a venit de la Istanbul, iar următoarea escală este Portul Odessa din Ucraina. Din spusele reprezentantului Idu Shipping & Services, Camelia Gearâp, nava are un itinerariu care cuprinde opriri în Marea Mediterană, Marea Marmara şi Marea Neagră. „Nava „Costa Mediterranea” a avut una dintre cele mai liniştite escale”, a declarat Camelia Gearâp, adăugând că ploaia a cam stricat planurile turiştilor care aveau programat un tur al Constanţei. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, compania „Costa Crociere“ este una dintre cele mai importante la nivel mondial şi, începând din acest an, va deveni client fidel al Portului Constanţa. În toamnă, o altă navă de dimensiuni mai mici, aparţinând aceleiaşi companii italiene, va aduce o altă serie de turişti în Constanţa.