20.000 de spectatori la debutul Festivalului Mangalia

Festivalul Mangalia a debutat, miercuri seară, cu artificii, spectacole de lumini, lasere, sclipiri de aur pe mare, muzică şi peste 20.000 de spectatori care au răsplătit cu aplauze pe cei mai talentaţi artişti care punctează trecutul, prezentul şi viitorul muzicii uşoare româneşti! Prima seară a Festivalului Mangalia, intitulată „Muzica n-are vârstă”, a fost deschisă în jurul orei 21.00, cu un recital susţinut de îndrăgita interpretă Mirabela Dauer, împreună cu o tânără speranţă, Maria Crăciun. Pe scena plutitoare instalată în Portul Turistic, au continuat programul artistic, aşa cum sugerează şi titlul serii, valori ale muzicii din generaţii diferite: Vasile Şeicaru, Veronica Ciornea, Noni, Gabriel Iordăchioaie, Carmen Rădulescu, Fuego, Mihai Constantinescu, Mădălina Lefter, Adrian Romcescu, Adrian Daminescu, Ionuţ Şelea, Johnny Bădulescu, Gheorghe Gheorghiu, Mario Gălăţescu şi Corina Chiriac. Odată ce luminile rampei au inundat portul Mangalia, emoţiile iminente ale acestui început s-au risipit. Motiv pentru care, în spatele scenei, artiştii şi-au schimbat vestimentaţia de scenă cu ţinute lejere, au început să glumească, iar buna dispoziţie a preluat comanda bunei-desfăşurări a evenimentului. Desigur, hazul nu a evitat „necazul”, mai exact faptul că soliştii au acceptat să concerteze, în acest an de criză, pe gratis. „O spun şi ca o glumă: niciodată n-am venit aici invitat, atunci când erau ceva bănuţi. Acum am venit gratis, de dragul meu enorm pentru litoralul nostru, pentru că am păşit prima dată pe scenă la 17 ani, la Mamaia, în 1973. De atunci, am ‘bătut’ tot litoralul românesc cu sute de concerte, evident, Mangalia fiind unul dintre locurile favorite. Mă bucur mult să fiu alături de colegii mei într-un gest artistic de solidaritate, într-un moment foarte sensibil din multe puncte de vedere pentru ţara noastră. Eu doresc festivalului mult succes şi să ştiţi că de foarte multe ori se întâmplă, paradoxal, ca un astfel de eveniment să iasă bine tocmai atunci când nu există miza banului!”, a declarat Adrian Romcescu.

Seniorii muzicii uşoare româneşti şi tinere talente. Printre tinerele valori care au susţinut un recital s-a aflat şi Veronica Ciornea, elevă din Constanţa cu un palmares impresionant care cuprinde numeroase premii şi participări la festivaluri muzicale din străinătate. Foarte sigură pe ea şi vizibil bucuroasă de aplauzele generoase ale publicului, ne-a mărturisit, totuşi, că nu a avut emoţii pe scenă. „Nu am avut emoţii, nu este prima oară când am cântat pe o scenă mare, iar publicul a fost minunat, cald, primitor cu multe aplauze. Momentul este deosebit pentru mine: după onoarea de a cânta alături de nume celebre ale muzicii uşoare româneşti, Festivalul Mangalia constituie şi o rampă importantă de afirmare, deci este un punct foarte important în palmaresul meu. M-am lansat la ’Bărcuţa cu Poveşti’ de la TV Neptun, unde am fost încurajată şi sprijinită de Alina Cosmoiu, care, inclusiv în această seară, a fost alături de mine şi mi-a ţinut pumnii în spatele scenei şi regretatul cineast Florin Orezeanu”, a declarat tânăra interpretă.

Nu departe de ea, Corina Chiriac s-a fotografiat alături de organizatori. Cu binecunoscutul său optimism, a apreciat tinerii care au completat programul seniorilor genului muzical. „Sunt aici copii care au foarte multe premii. Le urez, în primul rând, să fie sănătoşi, apoi mult noroc, perseverenţă şi felicitări părinţilor care au grijă de ei. Artiştii tineri au nevoie de mult noroc, de o fire specială, rezistentă la şocuri, dezamăgiri, dar cine reuşeşte prinde halviţa şi se bucură de succes”, a spus artista. Referitor la motivele care au determinat-o să participe benevol la festival, a adăugat: „Şi înainte de Revoluţie se cânta pe bani puţini. Oricum, noi ‘ăştia’, de muzică uşoară, nu câştigăm aşa mulţi bani. Nu totul se rezumă la bani, iar arta, din păcate, e un capitol care, de multe ori, s-a făcut pe gratis. Asta e, generaţia noastră a apucat alte vremuri. Nu înseamnă că nu mă bucur să câştig o dată, dar o dată se poate şi aşa!”.

La finalul primei zile de concerte, artiştii s-au îndreptat spre restaurantul Insula din Neptun, unde au petrecut într-un cadru select, până la primele ore ale dimineţii. Festivalul va continua, în fiecare seară, până pe data de 15 august, între orele 21.00 şi 23.30.