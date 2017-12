20.000 de sticle de vin mai scumpe de 100 de euro se beau anual în România

Cine-ar fi crezut că în restaurantele din România se vând anual peste 20.000 de sticle de vin care costă peste 100 de euro bucata? Bogdan Ciocoveanu, business director al Lerida International, cel mai mare importator de vinuri de pe piaţa locală, a declarat: \"La valoarea de peste 100 de euro bucata, peste 90% din vinurile care se vând în restaurante sunt din import. Anual, se vând în restaurantele din România peste 20.000 de sticle de vin care costă mai mult de 100 de euro bucata\". El estimează piaţa vinurilor de import la aproximativ 10 milioane de euro. Majoritatea vinurilor mai scumpe de 100 de euro se vând în restaurantele de lux independente sau în restaurantele hotelurilor de patru şi cinci stele. Mai mult de jumătate din vinurile scumpe se consumă în restaurantele din Bucureşti. \"Cei care le consumă sunt în general turişti străini, care se cazează în hotelurile de patru şi cinci stele. Principalele ţări din care provin vinurile sunt Franţa, Italia, SUA şi Chile. Cele mai scumpe sunt vinurile franţuzeşti\", a afirmat şeful importatorului de vinuri. Majoritatea celor care consumă vinuri de peste 100 de euro le preferă pe cele roşii şi seci. Ele au în general între trei şi zece ani vechime. \"Piaţa vinurilor scumpe este în creştere de la an la an. Chiar dacă suntem în criză, oamenii care au avut bani au în continuare. Oamenii devin mai curioşi să descopere lucruri noi\", a mai spus Ciocoveanu. Cele mai multe vinuri scumpe se vând în intervalul 100 de euro - 1.000 de euro. La peste 1.000 de euro sticla se vând câteva zeci de sticle pe an. Lerida a vândut anul trecut şi zece sticle de vin Petrus, care costă aproximtiv 3.000 de euro la importator, dar în restaurante ajung mai scumpe. \"Acesta este un vin franţuzesc care are o poveste foarte frumoasă. Se spune că acolo unde se găseşte viţa-de-vie a murit Sfântul Petru. Acolo este un pământ unde nu creşte absolut nimic, cu excepţia viţei-de-vie\", a afirmat directorul Lerida.