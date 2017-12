2.000.000 de tone de ape uzate sunt evacuate neepurate în apele lumii

Administraţia Naţională \"Apele Române\" (ANAR) informează că, zilnic, două milioane de tone de ape uzate sunt evacuate neepurate în apele din lumea întreagă, iar în România peste 50% din cantităţile de poluanţi evacuate în receptorii naturali provin din marile aglomerări umane. Chiar dacă, în perioada 2005-2008, s-a înregistrat o reducere cu 10% a cantităţii de poluanţi evacuate în receptori naturali, procentul de ape neepurate sau insuficient epurate rămâne în continuare destul de mare. Potrivit ANAR, în prezent, niciunul din marile oraşe ale României nu are staţii de epurare conforme cerinţelor europene. \"Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standardul de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru că o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care această naţiune s-a comportat faţă de apă de-a lungul istoriei sale şi, în acelaşi timp, o responsabilizează în prezent şi în viitor să conserve şi să protejeze calitatea apelor, prin aplicarea unor politici durabile de gospodărire a apelor\", a declarat directorul general ANAR, David Csaba. La 22 decembrie 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Inconjurător, de la Rio de Janeiro, a fost adoptată hotărârea prin care 22 martie devenea \"Ziua mondială a apei\". Din 1993, România sărbătoreşte această zi alături de celelalte state ale lumii. În acest an, tema Zilei Mondiale a Apei \"Clean Water for a Healthy World\" („Apă curată pentru o lume sănătoasă”) pune accentul pe creşterea informării publicului în ceea ce priveşte calitatea apelor şi conservarea resurselor de apă.