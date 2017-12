2000-2010, deceniul tuturor recordurilor

Planeta a înregistrat cel mai cald deceniu de când a început să fie măsurată temperatura, în 1880, arată climatologii americani. Cu excepţia lui 1988, cei mai călduroşi nouă ani au fost înregistraţi din 2000 în 2010, ultimul an deţinând recordul, urmat de 2005. Temperatura medie mondială a crescut cu circa 0,8 grade din 1880. Planeta se încălzeşte, iar motivul este emiterea de tot mai mult bioxid de carbon în atmosferă.

Anul 2012 a fost al nouălea din cei mai călduroşi ani, cu o medie de 14,6 grade C, cu 0,6 grade mai mult decât la mijlocul secolului XX, potrivit celor mai recente cifre ale Institutului Goddard pentru Studii Spaţiale (GISS) al NASA. Conform unor date uşor diferite publicate în paralel de Agenţia americană Oceanică şi Atmosferică (NOAA), 2012 ar fi al zecelea cel mai călduros an, cu o temperatură medie de 14,47 grade C, cu 0,57 grade mai mult decât media secolului trecut (13,9 grade C). CO2, care afectează în mare măsură clima terestră, este produs natural dar şi emis la arderea energiei fosile, care a crescut în permanenţă de decenii întregi, precizează NASA. În 1880, concentraţia de CO2 din atmosferă era de circa 285 părţi la milion (ppm) ca volum. În 1960, ea atingea 315 ppm, potrivit măsurătorilor NOAA, pentru ca astăzi să depăşească 390 ppm. Dacă 2012 a fost un an destul de cald pe întreg globul, în SUA, în afară de Alaska şi Hawaii, a fost cel mai fierbinte înregistrat din 1880, anunţase NOAA, săptămâna trecută. Potrivit unui raport alcătuit de 240 de experţi şi publicat vinerea trecută de Guvernul american, creşterea temperaturii medii ar putea depăşi 5 grade C până în 2100, dacă nu se iau măsuri de reducere a emisiilor de CO2 după 2050.