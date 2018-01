„2007 a fost un an plin de realizări pentru Teatrul Naţional „Oleg Danovski”

Reporter: Cînd va putea urmări publicul constănţean noul spectacol al Companiei de Operă a Teatrului „Oleg Danovski”, „Carmen”?

Daniela Vlădescu: Premiera operei „Carmen” va avea loc pe data de 15 decembrie şi pot să spun că a fost greu să definitivăm data la care să fie prezentată publicului. Noi am avut o... neşansă. Acest spectacol este foarte valoros, iar muzica franceză este de referinţă pentru orice teatru liric şi am dorit această operă pentru cele două mezzosoprane ale instituţiei noastre. Fiind mezzosoprană, primeşti mai greu un rol titular într-un spectacol, întotdeauna rolul principal este al sopranei, iar „Carmen” este opera în care o mezzosoprană poate fi pusă în valoare. Aceste două artiste ale noastre, Lucia Mihalache şi Claudia Codreanu, au avut nişte accidente în ultimul timp şi nu au putut fi prezente la repetiţii. Cu trei săptămîni înainte de premieră, am fost nevoită să caut în toată ţara artişti care să facă acest rol. Este adevărat, sînt foarte multe mezzosoprane în România şi foarte multe teatre au în repertoriu opera „Carmen”. Am avut noroc cu Gabriela Hazarian, care a fost angajată a teatrului din Constanţa şi care a acceptat să participe la repetiţii. Acesta a fost un impediment pentru care am amînat premiera, dar, cu siguranţă, ea va fi prezentată pe data de 15 decembrie şi va fi un spectacol foarte bun. Opera este pusă în scenă de un regizor foarte bun, tînăr şi modern ca mentalitate, ceea ce este foarte bine, dar clasică în perceperea operei. Este vorba despre Răsvana Cernat, care va îmbina tinereţea ei cu conservatorismul operei şi cred că va ieşi un spectacol foarte frumos. Scenografia aparţine Eugeniei Tărăşescu Jianu, care este un artist de valoare şi care, de un an şi jumătate, de cînd sînt eu aici, a făcut numai lucruri extraordinar de frumoase, delicate şi profesioniste. Conducerea muzicală este realizată de maestrul Răsvan Cernat, care are la activ sute de spectacole „Carmen” în diferite teatre, iar dirijorul corului este Adrian Stanache, care este un om de nădejde. Echipa este bună şi sînt convinsă ca va fi un succes garantat.

Rep.: Ce alte spectacole vor mai putea fi urmărite pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, în luna decembrie?

D.V.: În luna decembrie va avea loc un eveniment aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de operă în Constanţa. Opera a fost constituită legal în anul 1957, iar noi vom prezenta „Liliacul”, primul spectacol care s-a jucat pe data de 24 martie 1958, pentru teatrul profesionist şi vom aduce în faţa publicului şi ultima noastră premieră, „Carmen”. De asemenea, nu ştiu încă data exactă, va fi prezentat un concert simfonic aniversar, la care sînt invitaţi foşti angajaţi ai Teatrului de Operă, de-a lungul timpului, bineînţeles dintre cei care mai cîntă. Ceilalţi vor fi în sală, pentru a-i omagia şi pentru a le arăta recunoştinţa noastră.

Rep.: Cum a fost anul 2007 pentru Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”?

D.V.: Eu consider că a fost un an foarte bun. Anul trecut, cînd am venit la Constanţa, am fost foarte speriată, pentru că eram total neobişnuită cu organizarea şi conducerea unui teatru şi a fost greu, tehnic vorbind. Nu am avut scenă aproape jumătate de an, pentru că era în reparaţii şi nu am putut să jucăm decît arareori, la Medgidia sau pe scenele unde ni s-a permis. A fost un an în care teatrul doar ce se înfiinţase ca teatru grandios, aşa cum îmi place mie să îi spun, şi probabil că şi pentru public a fost oarecum confuz. Anul acesta ne-a mers foarte bine şi am avut sprijin foarte mare din partea Consiliului Judeţean Constanţa. Am avut premiere frumoase, Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului, în cadrul căruia am prezentat toate genurile, de la operă la operetă, balet clasic şi contemporan, concert simfonic şi pînă la muzică de cameră. Festivalul a avut un foarte mare succes şi am avut săli arhipline, invitaţi de seamă. De asemenea, am avut premiera operetei „Văduva veselă”, a baletului „Spărgătorul de nuci”, care au fost foarte bine primite de public. Pe 1 decembrie va fi avanpremiera baletului „Cenuşăreasa”, care va fi promovat într-un turneu în Germania şi care va avea premiera constănţeană în luna ianuarie. A fost un an plin de realizări.