2007, anul - paradox

Dacă anul 2005 a fost anul inundaţiilor care au lăsat mii de oameni fără adăpost şi anul 2006 I-a călcat pe urme, despre 2007 putem spune că este un an - paradox. „Faţă de 2005 şi 2006, ne-am confruntat îndeosebi cu inundaţii, anul 2007 a venit cu fenomene total diferite între ele, respectiv cu inundaţii şi secetă, uneori chiar şi în acelaşi timp, dar în regiuni diferite. Ţara a fost practic împărţită în două: în timp ce în anumite zone ale României populaţia încerca să facă faţă lipsei apei în sol şi în gospodării, în alte regiuni românii au făcut eforturi mari pentru a se feri din calea apelor şi pentru a limita, pe cît se poate, pagubele din propriile gospodării”, a declarat, ieri, ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Attila Korodi, la bilanţul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Ministrul a explicat că întregul an a fost mai cald în medie cu două grade Celsius în anumite regiuni ale ţării. „De altfel, chiar începutul de an, respectiv luna ianuarie, a doborît un record în acest sens, ea fiind declarată drept cea mai caldă lună de iarnă de cînd se efectuează măsurători meteorologice ale temperaturii aerului în România”, a declarat Korodi, exemplificînd că, în data de 21 ianuarie 2007, la staţia Miercurea-Ciuc, termometrele arătau 11,9 grade Celsius, iar trei zile mai tîrziu, la Constanţa se înregistrau 18,3 grade Celsius. Korodi a mai spus că, potrivit specialiştilor, vara anului 2007 este comparabilă ca intensitate cu cea din 1946, cu precizarea că, din punct de vedere al persistenţei caniculei, 2007 a fost mult mai acut, la valorite termice mari adăugîndu-se şi numǎrul record de zile consecutive caniculare. Korodi a mai amintit că şi seceta a fost un record: una dintre cele mai puternice care s-au manifestat pe teritoriul ţării noastre în ultimii 60 de ani. În ideea contracarării acestor fenomene, Ministerul Mediului a solicitat Administraţiei Naţionale Apele Române şi Hidroelectrica să reţină apă în acumulări, să o utilizeze raţional şi să verifice Planurile Bazinale de restricţii şi Regulamentele de exploatare la ape mici, pentru gestionarea corespunzătoare a fenomenului de secetă. Inundaţiile care au avut loc după secetă, au bătut recordurile de precipitaţii căzute în intervale scurte de timp, cum a fost zona municipiului Tecuci, unde s-au înregistrat 180 de litri pe metru pătrat în 12 ore! În urma inundaţiilor, au fost avariate 188 de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în principal consolidări şi apărări de mal, regularizări ale cursurilor de apă, dar şi diguri de apărare ale localităţilor (în bazinul hidrografic Bîrlad). Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie au emis, pe parcursul anului 2007, 83 de avertizări meteorologice şi hidrologice, precum şi 693 avertizări de tip „nowcasting” pentru fenomene meteorologice imediate. „Chiar dacă anul 2008 se anunţă un an normal din punct de vedere meteorologic, Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi-a stabilit deja direcţiile de acţiune pentru acest an”, a mai spus Korodi.