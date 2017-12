“2007, un an de regres pentru România”

Primul an de la aderarea României la UE se încheie cu o serie de regrese pe plan politic, social şi economic. Ţara noastră a intrat în zona de risc din punctul de vedere al indicatorilor economici, calitatea instituţională continuă să fie slabă, la nivel politic nu există nicio coerenţă. Cît despre fondurile europene, la acest capitol nu stăm mai rău decît alte state membre, dar nici roz nu este situaţia. Acestea sînt concluziile la care a ajuns fostul negociator şef al României, Vasile Puşcaş. Executivul îşi asumă acest bilanţ prin vocea şefului DAE, Adrian Ciocănea. “România în 2007 este o societate pseudomodernă, care nu a reuşit să iasă încă din vechea tranziţie”, este caracterizată ţara noastră de cei care au negociat aderarea ei la UE şi de reprezentanţii afacerilor europene din România. La rîndul său, fostul negociator şef al României, Vasile Puşcaş, a sublinat faptul că \"sîntem într-un paradox absolut incredibil, întrucît la noi şi sub aspect economic, şi sub aspect social, dar şi instituţional şi chiar politic, anul 2007 aduce regrese şi semne de întrebare foarte consistente, care pun sub semnul întrebării însăşi credibilitatea ţării şi gradul de predictibilitate. România continuă să rămînă într-o stare de risc\".

Şeful Departamentului pentru Afaceri Externe, Adrian Ciocănea, a precizat că peste tot se găseşte tehnologie occidentală, într-un sens mai larg, folosită în tradiţionalismul românesc, dar şi împrumuturi luate efectiv prin “mimetism asupra celor ce trebuie să facem în România”. “Ca urmare, pe toate palierele se întîmplă acelaşi lucru: am intrat în UE şi singurul lucru pe care îl am de spus de fapt este că la 1 ianuarie se naşte o nouă tranziţie şi asta este tranziţia de a ajunge din urmă celelalte state europene\", a punctat Ciocănea. Un raport realizat de instituţiile europene arată că Polonia are mari şanse ca, în maximum doi ani, să finalizeze tranziţia postcomunistă. Din păcate, România este departe de această fază. Mai grav este că niciuna dintre instituţiile europene, fie că vorbim despre BERD, fie despre Comisia Europeană, nu poate determina o limită de timp de finalizare a tranziţiei în ţara noastră. De asemenea, potrivit unui raport al Danske Bank, România, Bulgaria şi statele baltice înregistrează cele mai ridicate riscuri privind o \"aterizare dură\" a economiei, dintre ţările care au aderat la UE în ultimele două valuri de extindere. Totodată, ţările menţionate sînt văzute de analiştii danezi ca avînd şi cea mai ridicată probabilitate de înregistrare a unor probleme financiare, se spune în raportul care analizează zece dintre cei 12 noi membri ai UE, cu excepţia Maltei şi a Ciprului. Comentariile Danske se înscriu astfel în şirul celor făcute de mai mulţi analişti internaţionali, care continuă să atragă atenţia asupra înrăutăţirii condiţiilor economice din România şi alte state din regiune.