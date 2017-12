2008, anul toaletelor

Peste 40% dintre oameni nu au acces la toalete civilizate, a avertizat, joi, ONU, care a proclamat 2008 anul internaţional al luptei împotriva lipsei de igienă, care ucide anual două milioane de copii. “Anual, 15 milioane de oameni mor din cauza bolilor infecţioase”, a spus asistentul directorului general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), David Heymann, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. “Dacă avem infrastructuri bune pentru apă şi canalizare, putem reduce rapid cifra de două milioane a copiilor care mor anual din cauza diareii”, a adăugat acesta, într-o conferinţă de presă organizată la Geneva.

Chestiunea toaletelor a rămas neglijată în numeroase ţări, deşi este crucială pentru sănătatea publică: potrivit unui sondaj recent, realizat de British Medical Journal, aproximativ 11.000 de profesionişti din domeniul sănătăţii au fost de părere că este cel mai important pas în dezvoltarea medicinei din anul 1840, surclasînd vaccinurile şi anestezia. Diareea este pe locul al doilea în topul cauzelor deceselor înregistrate în rîndul copiilor din ţările în curs de dezvoltare. În prezent, 41% din populaţia mondială nu are acces la toalete civilizate, adică, potrivit definiţiei dată de ONU, care să evite contactul dintre om şi dejecţii. În afară de sănătate, absenţa toaletelor are consecinţe în materie de securitate: femeile şi copiii sînt expuşi hărţuirii şi agresiunilor sexuale, dacă trebuie să iasă din casă noaptea, pentru a-şi căuta un colţ izolat. Lipsa toaletelor are consecinţe şi asupra educaţiei: în şcoli, băieţii şi fetele împart aceleaşi grupuri sanitare. Însă, la pubertate, în cele mai multe ţări, fetele trebuie să renunţe la studii.

În ultimii ani, s-au înregistrat unele progrese: între 1990 şi 2004, 1,2 miliarde de persoane au avut acces la un sistem de canalizare îmbunătăţit, însă aproape 2,6 miliarde de oameni nu au acasă toalete civilizate. Pînă în 2015, numărul acestora ar putea scădea la 2,4 miliarde, obiectivul mileniului fiind reducerea la 1,8 miliarde de persoane. Educaţia şi măsurile de luptă împotriva lipsei de igienă sînt apanajul statelor. “În lumea întreagă, guvernele au avut abordări greşite”, a afirmat Jon Lane, director executiv al Consiliului pentru schimbul de idei cu privire la aprovizionarea cu apă şi salubrizare. “Au construit toalete pentru persoane care nu doreau acest lucru şi care le-au transformat în garaje”, a adăugat acesta. Se adaugă pierderile de timp provocate de dezbaterile asupra privatizării serviciilor de salubrizare, care nu vor să lucreze în ţările în curs de dezvoltare pentru că nu este rentabil. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a calculat că fiecare dolar cheltuit pentru salubrizare permite recuperarea, în medie, a 9,1 dolari. Epidemia de holeră care a izbucnit în Peru, în 1991, a costat 800 de milioane de dolari, cu mult mai mult decît sumele care ar fi fost cheltuite pentru salubrizare şi prevenirea bolii.