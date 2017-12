2008, un an bun pentru Litoralul românesc

În această vară, litoralul Mării Negre constituie un punct serios de reper pe harta destinaţiilor turistice interne. Estimările indică o creştere de 15% a numărului de turişti faţă de anul precedent, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Dragoş Anastasiu. În 2007, s-au înregistrat 1,2 milioane de turişti români pe litoralul românesc al Mării Negre, iar o condiţie care trebuie respectată pentru ca această creştere să fie constantă şi să se concretizeze şi în anii următori, este mărirea circulaţiei turiştilor la capetele de sezon: mai, iunie şi septembrie. „Hotelurile au început să se deschidă mai devreme însă, din păcate, mulţi agenţi economici (terase, restaurante, magazine, discoteci) încă îşi ţin închise porţile pînă în iunie. Aceasta în condiţiile în care primele serii de turişti străini (germani, francezi, scandinavi) au început să sosească în jurul datei de 10 mai, iar programul Litoralul pentru toţi (1 mai - 15 iunie), iniţiat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - Litoral şi sprijinit de ANAT, se află în plină derulare”, susţine Anastasiu. Reprezentanţii agenţiilor de turism constată o repoziţionare a clienţilor către hotelurile de 3 şi 4 stele, în defavoarea celor de 2 stele, ceea ce arată clar exigenţa în creştere a turistului român. Din păcate, deşi 80% din turişti aleg pachete turistice pentru Litoral prin agenţiile de turism, există încă o categorie a turiştilor de week-end, care preferă să plătească, la recepţie, un preţ considerabil mai mare. Litoralul românesc are nevoie de cît mai multe evenimente, mai declară preşedintele ANAT, dar şi de noi investiţii. Din păcate, an de an se înregistrează prea puţine structuri de cazare noi sau renovate deşi, evident, s-au înregistrat şi progrese. Ţinînd cont de succesul pe care l-a înregistrat în ţări precum Turcia, Bulgaria, Tunisia sau Egipt, este neapărat necesară apariţia mai multor structuri de cazare tip all-inclusive (concept complex, care nu implică doar serviciile de restauraţie). Anul trecut, numărul total al turiştilor străini veniţi în mod organizat, prin agenţiile de turism, a fost de 120.000. Numărul turiştilor străini care vin în România este, însă, considerabil mai mare, pentru că o parte dintre aceştia sosesc în mod individual, pe cont propriu (hoteluri, pensiuni rurale, vile, practicanţi ai sporturilor de nişă - biking, hiking, etc.). Şi segmentul turiştilor de afaceri, care consumă nopţi de cazare în oraşe, începe să fie din ce în ce mai bine reprezentat. Pentru actualul sezon estival, marea majoritate a turiştilor preferă pachetele turistice operate cu zboruri charter.