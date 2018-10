2009 - CSM, Kovesi, Băsescu și 2018 - CSM, Florea, Iohannis. Care e legătura

14:14:15 / 18 Octombrie 2018

.. ACEST SISTEM TICĂLOȘIT PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ..

Acest SISTEM TICĂLOȘIT PDL PNL CIUMA NEAGRĂ își va da duhul.!!!!.. Norocul nostru e că avem un ministru al justiției profesionist ...Ani de zile DNA a devenit o cloacă de mizerie in care erau ALEȘI procurorii fără nici o pregătire profesională fără EXPERIENȚA...La început de carieră..Așa sa ajuns la un număr impresionant de dosare clasate Cu prejudicii imense pt România prin PROCESELE PIERDUTE DE STATUL ROMÂN LA CEDO.....TOT ASA A AJUNS un procuror care ancheta dosare de contrabandă de mic trafic de frontiere in Caracal , Sa ise de-a pe mâna anchetarea unui prim ministru (VICTOR Ponta ).. DOSAR in care după mulți ani de anchetă și umilințe pt Victor ponta în care acesta și-a pierdut mandatul de prim ministru...Sa FIE ACHITAT DIN LIPSĂ DE PROBE ...!!!!!!.. Acel procuror de la Caracal se numește ...JAN Uncheșulu !!!!!...Care Binenteles nu a pățit nimic ... Tudorel Toader ne-a SCĂPAT de aceste mizerii umane ..NOUA LEGE PREVEDE CA UN PROCUROR CARE ASPIRĂ SA FACĂ PARTE DIN UNITATE DE "ELITĂ" A DNA TREBIUE SA AIBE MINIM 10 ANI DE VECHIME IN CARIERĂ.... Excelentă măsură.... .