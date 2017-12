2009 aduce analize în PD-L

Nehotărîrea lui Theodor Stolojan a fost picanteria politică a sfîrşitului de an, la care, bineînţeles, se adaugă interesanta coaliţie de guvernare dintre PD-L şi PSD. Prim-vicepreşedintele PD-L, Theodor Stolojan, a declarat, săptămîna trecută, că, după Sărbători, va avea loc în partid o analiză a alegerilor, dar şi a situaţiei create de retragerea sa din calitatea de premier desemnat, precizînd că \"se va supune deciziei partidului\". Stolojan a ţinut să reafirme faptul că rămîne fidel acestui partid, unde deţine şi funcţia de prim-vicepreşedinte. Stolojan a ţinut să precizeze că nu îşi doreşte nici ca oameni apropiaţi lui să părăsească partidul. \"Nu doresc acest lucru şi îi sfătuiesc şi pe colegii mei să nu se gîndească la aşa ceva. Sîntem într-un partid puternic şi această guvernare va face să se treacă peste criză\", a spus el, precizînd că au existat tensiuni între cele două grupări din partid, dar acestea sînt specifice în orice fuziune, existînd şi mecanisme de a le rezolva. Theodor Stolojan a arătat că îi va sta la dispoziţie premierului Emil Boc cu toată experienţa sa, adăugînd că \"este nevoie de preşedintele partidului în fruntea guvernului\". \"Sînt omul care, de fiecare dată cînd am văzut că o persoană e mai potrivită, am recunoscut acest lucru şi am făcut un pas înapoi\", a mai spus el. Stolojan a respins toate speculaţiile privind retragerea sa din calitatea de premier desemnat pentru că a dorit să îşi impună oamenii, precizînd că nu a avut niciun fel de discuţie cu privire la acest lucru. El a respins şi ideea potrivit căreia ar fi primit \"lista\" cu membrii Guvernului, în plic, precizînd că la momentul în care s-a retras nu se discutau oameni, ci doar mecanismul de funcţionare a guvernului.