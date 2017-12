2009 aduce dispariţia unor fonduri de pensii private obligatorii

Procesul de consolidare a pieţei pensiilor private obligatorii (pilonul II) va continua în ritm accelerat, scoţînd cel puţin trei jucători din sistem, pînă la finalul lui 2009, în contextul în care firmele încasează contribuţii reduse şi au nevoie de un număr cît mai mare de clienţi pentru a-şi spori eficienţa. De altfel, consolidarea pieţei a început încă din 2008, prin anunţarea a două înţelegeri de fuziuni: grupul BCR s-a înţeles cu acţionarii administratorului Omniasig Pensii pentru preluarea acestuia, iar Interamerican şi Bancpost au anunţat, în decembrie, că vor să fuzioneze. Tranzacţiile ar urma să se încheie în cursul lui 2009. Numai în urma acestor înţelegeri, pe pilonul II ar urma să rămînă 12 jucători, faţă de 14, în prezent. Iniţial, la startul campaniei de aderare pe pilonul II, în septembrie 2007, au intrat în afacere 18 companii, din care patru au abandonat la începutul lui 2008, deoarece au strîns prea puţini clienţi. \"Nouă sau zece administratori vor rămîne pe piaţa pensiilor private obligatorii cel puţin prin intenţiile exprimate, în condiţiile în care 2009 ar putea fi anul deciziilor de concentrare a pieţei şi în special de fuziuni\", a estimat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea. Şeful arbitrului pieţei pensiilor private consideră că intenţiile de fuziuni între fonduri \"se vor manifesta\" în 2009, chiar dacă nu se vor materializa în acelaşi an. Directorul general al Allianz-Ţiriac Pensii Private, Crinu Andănuţ, consideră că vor fi anunţate patru intenţii de fuziuni în 2009 \"chiar dacă, juridic vorbind, nu toate vor putea fi încheiate în acelaşi an. O consolidare a pieţei va îmbunătăţi eficienţa sistemului prin reducerea cheltuielilor fixe totale de administrare şi prin facilitarea obţinerii de economii de scală, prin volume mai mari de clienţi\". Directorul general al AIG Fond de Pensii, Mihai Coca-Cozma, este de părere că anul 2009 nu va aduce noi intrări pe scena „jucătorilor” de pensii private obligatorii, din cauza crizei financiare dar şi pentru că „preţul care ar trebui plătit ar fi foarte mare în comparaţie cu beneficiile. Să nu uităm că în România avem de a face cu cel mai mic salariu mediu şi cu cea mai mică contribuţie întîlnite vreodată în pilonul II\". Procesul de fuziune a fondurilor (reglementat de norma 14/2008 - n.r.) prevede un mod de desfăşurare care durează cel puţin şase luni, din momentul exprimării intenţiei de fuziune şi pînă la finalizarea şi aprobarea de către Comisie a fuziunii şi retragerea fondului absorbit. Potrivit legii, un fond de pensii trebuie să aibă cel puţin 50.000 de participanţi după primii trei ani de la data constituirii, ca să rămînă pe piaţă. Patru din cele 14 fonduri de pe piaţă aveau, la sfîrşitul lui noiembrie 2008, mai puţin de 50.000 de clienţi, ceea ce le face susceptibile pentru preluări. Activele nete aferente celor 14 fonduri de pensii din pilonul II erau, la sfîrşitul lui noiembrie 2008, de 715,7 milioane lei (circa 183,5 milioane euro). Potrivit unor norme de modificare temporară a limitei maxime privind investiţiile, administratorul poate decide ca, pentru o perioadă de un an, să investească în titluri de stat, certificate de trezorerie, obligaţiuni guvernamentale, indiferent de termenul de scadenţă sau maturitatea acestor instrumente financiare, cu depăşirea plafonului actual de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii. Măsura a fost luată din cauza turbulenţelor de pe pieţele internaţionale. Marii administratori estimează că piaţa pensiilor private obligatorii ar putea ajunge la active de circa 2,5 miliarde lei la sfîrşitul lui 2009, în condiţiile în care contribuţia va creşte, anul viitor, de la 2%, la 2,5% din venitul brut al salariatului.