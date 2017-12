2009: Prognoze economice sumbre pentru România

Misiune grea pentru noul Guvern care se va instala la cîrma ţării: va trebui să crească toate taxele, inclusiv cota unică la nivelul de 19%, pentru a face faţă crizei care va afecta economia românească, iar 2009 se va transforma într-un an ingrat pentru contribuabili. Prognozele sînt sumbre, diminuarea producţiei şi creşterea şomajului se vor transforma în certitudine anul viitor, susţin surse din BNR. Premisa deja există pentru evoluţia în regres a economiei, mai ales că deficitul bugetar se va apropia sau chiar va depăşi 3% din PIB în 2008. \"Vom solicita o creştere a nivelului taxelor în 2009, cel mai probabil la 19%, pentru că va fi aproape imposibil să mai menţinem deficitul bugetar sub 3% din PIB, din cauza crizei economice care va afecta România şi a creşterii cheltuielilor bugetare\", au precizat surse din banca centrală. În prezent, cota unică din România este de 16%, iar o eventuală majorare la 19% ar duce-o la nivelul celei din Slovacia, ţară care va intra în zona euro de la 1 ianuarie 2009. Potrivit calculelor bancherilor centrali, se impune, de asemenea, creşterea impozitului pe terenuri şi pe clădiri, iar introducerea taxelor pe terenurile agricole, la nivelul ţărilor UE, ar putea ajuta la reformarea agriculturii. \"Foarte mulţi dintre cei care nu-şi lucrează terenurile vor fi nevoiţi să vîndă şi astfel se va ajunge la comasarea terenurilor\", au explicat reprezentanţii BNR. Analiştii avertizează că scăderea producţiei, coroborată cu creşterea şomajului, va avea un impact semnificativ asupra bugetului în 2009, prin reducerea încasărilor şi majorarea cheltuielilor sociale. Analistul economic Ilie Şerbănescu mizează tot pe o modificare a cotei unice şi spune că este nevoie de o \"revoluţionare a sistemului fiscal, pentru a încuraja dezvoltarea economică şi a descuraja consumul\". \"Noul guvern ar trebui să mărească şi cota unică şi TVA-ul, iar modificarea cotei unice este foarte simplă, pentru că nu există cotă unică în România. Nu poţi spune că revii la impozitarea regresivă dacă schimbi cota unică de impozitare. În plus, ar trebui eliminat impozitul pe dobînzi, pentru încurajarea economisirii\", a spus Şerbănescu. Economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, nu exclude nici el creşterea TVA-ului, pe lîngă majorarea cotei unice de impozitare, în 2009. \"La cum arată situaţia în acest moment, cu presiunea foarte mare pe deficit şi în contextul economic internaţional, este inevitabilă creşterea unei taxe importante precum cota unică sau TVA-ul. Nu poţi lăsa ca deficitul bugetar să treacă de 3% din PIB, în 2009, pentru că nu-l poţi finanţa. Trebuie să se ţină totuşi cont şi de faptul că o creştere a taxei pe valoarea adăugată ar aduce un risc mare legat de inflaţie\", a declarat Dumitru. Analistul economic Matei Pău, prefigurează pentru 2009 o scumpire accentuată a tutunului, alcoolului şi aparatelor electrocasnice ca urmare a creşterii semnificative a taxelor. Reamintim şi previziunile sumbre ale ministrului Muncii, Mariana Câmpeanu, care declarase că aproape 29.000 de români şi-ar putea pierde locurile de muncă pînă în primăvară, ca urmare a disponibilizărilor anunţate îndeosebi în industria textilă, metalurgică şi cea auto. O estimare exactă asupra impactului pe care îl va avea criza economică internaţională asupra pieţii forţei de muncă din România va putea fi făcută la mijlocul anului 2009. Liderii principalelor confederaţii sindicale din România anticipează însă o dublare a numărului de şomeri în 2009, la 1,2 milioane persoane, şi susţin că deţin informaţii care arată că aproape 500.000 de români doresc să se întoarcă în ţară din Spania şi Italia, anul viitor. Sindicaliştii susţin că domeniile cele mai grav afectate de criza economică internaţională vor fi industria textilă, construcţiile, agricultura, industria construcţiilor de maşini şi sectorul financiar.