2009, un an eşuat din cauza deficitului bugetar mare

Majorarea TVA nu ar face decît să agraveze criza, iar o soluţie ar fi creşterea gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare la 90%, situaţie care ar permite scăderea taxelor, a declarat, ieri, fostul ministru al Ministerului Finanţelor Publice, Varujan Vosganian. „Pierdem cam mult timp pe populismul scăderii cheltuielilor, cînd ar trebui să vorbim de elanul relansării economice. Ieşirea din criză nu este această goană de reducere a cheltuielilor bugetare”, a spus Vosganian. El a afirmat că gradul de conformare voluntară a scăzut de la 80% în 2008, la „70% şi ceva” în prezent, iar fiecare punct procentual în plus ar aduce 500-600 milioane euro la buget. Pe de altă parte, Vosganian consideră că trebuie anulat impozitul minim şi aplicat un impozit forfetar pe diferite tipuri de servicii. „Nu plăteşte o cîrciumă din Vărbilău cît plăteşte o cîrciumă de pe Calea Victoriei”, a spus Vosganian. Totodată, el a mai arătat că, în România, a existat „o prociclicitate la bine”, iar în 2009 se poate vorbi despre „o prociclicitate la rău”. „Cînd economia creşte, trebuie să fii atent la obligaţiile privind cheltuielile, pentru ca, atunci cînd aceasta va scădea, să nu ajungi cu copacii în apă”, a afirmat Vosganian. El consideră că 2009 este un an eşuat, din cauza deficitului bugetar mare, datoriei publice care va creşte cu 50 miliarde lei şi investiţiilor străine care sînt mai mici decît cele din 2004. „2009 este un an amînat, care transferă problemele către 2010”, a mai spus Vosganian.