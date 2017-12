2010 aduce în România numeroase celebrităţi

Anul viitor sfidează criza şi aduce numai motive de bucurie românilor, cel puţin în domeniul show-urilor de calitate. Astfel, pe scenele din ţară vor urca trupe şi artişti celebri. Seria acestor spectacole de excepţie va începe pe 30 ianuarie, cu americanul Bobby McFerrin. Pe 6 februarie, Chris Rea va concerta la Bucureşti, la Sala Palatului, spectacolul fiind inclus în turnelul european de promovare a celui mai recent album al artistului, „Still So Far To Go – The Best Of Chris Rea”. În cadrul turneului, artistul va fi însoţit de Paul Casey, compozitor, solist şi chitarist originar din Irlanda. Trupa franceză Air, formată din Jean-Benoit Dunckel si Nicolas Godin, va concerta în România pe 11 februarie în cadrul unui eveniment ce face parte din turneul de promovare a celui mai nou album, „Love 2”. Trupa blues-rock Ten Years After va concerta pe 22 februarie, la Sala Palatului din capital, la peste 40 ani de când scria istorie la Woodstock cu piesa \"I\'m going Home\".

Legendara trupă de rock AC/DC va concerta pe 16 mai, în premieră în România, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Biletele vor putea fi cumpărate şi în rate, organizatorii fiind dispuşi să vândă până la 70.000-80.000 de bilete în total. Preţul biletelor este cuprins între 127 şi 477 lei. După un show rock de neuitat va urma şi britanicul Elton John, care va concerta pentru a doua oară în România, pe 5 iunie 2010. Pe 11 iunie, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi britanici de rock şi blues, care a făcut istorie în trupe ca Yarbirds şi Cream, dar şi în cariera solo, Eric Clapton va concerta pentru prima oară în România alături de Steve Winwood, fostul său partener din trupa Blind Faith, pe Stadionul Tineretului “Iolanda Balaş Soter”. Între 25 şi 27 iunie, Mettalica va veni pentru a treia oară în Bucureşti, în cadrul Sonisphere Festival. Tot în aceeaşi perioadă vor concerta în România şi alţi “monştri sacri” ai scenei rock internaţionale: trupele Slayer şi Rammstein.

(C.B.)