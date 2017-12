2010: anul cu cele mai spectaculoase concerte din România!

Anul 2010 le-a adus românilor cele mai spectaculoase trupe şi concerte rock. Trupa AC/DC a venit, în Piaţa Constituţiei din capitală, pe 16 mai, cu tunuri, confetti, o locomotivă, un Angus Young la 220 de volţi, în prezenţa a peste 60.000 de fani. Tot în aceeaşi lună au concertat, la Zone Arena: Bob Dylan, The Crannberies şi Ozzy Osbourne. Pe 18 iunie, a urmat o altă... legendă: Aerosmith. Pe parcursul a două ore, cei cinci muzicieni au arătat cum poate o trupă care scrie istoria rock-ului, de patru decenii, să depăşească orice aşteptări. La show au asistat peste 30.000 de fani, iar în deschidere a concertat trupa germană Reamonn.

Între 25 şi 27 iunie, la Bucureşti s-a desfăşurat cel mai complex şi fascinant festival rock din România, Sonisphere, la Romexpo unde au cântat trupe precum Metallica, Manowar, Slayer, Alice in Chains, Volbeat, Anathema, Orphaned Land, Paradise Lost, Accept, Anthrax, Stone Sour şi Megadeth. Ultima zi Sonisphere, al cărei cap de afiş a fost... Rammstein, a fost deschisă cu un recital al trupei româneşti Luna Amară. Trupa germană Rammstein a încheiat cele trei zile de Sonisphere printr-un show în care şi-a prezentat tot arsenalul de concert: hituri precum \"Feuer Frei\" şi \"Ich Will\", artificii, flăcări, rachete deasupra mulţimii, dar şi un steag al României cu simbolul formaţiei.

Pe 20 iulie, The Cranberries a strâns, la Zone Arena, peste 20.000 de fani. A urmat Guns \'N \'Roses, pe 21 septembrie, la Romexpo unde Axl Rose a cântat mai târziu decât ar fi trebuit. După două ore întârziere, cu instrumentişti noi, care încercau să dea tot ce este mai bun pe scenă, solistul a fost mai interesat să schimbe sacouri şi pălării decât să cânte.

Pe 2 octombrie, însă, la Bucureşti, „veteranul” Ozzy Osbourne a demonstrat forţa, grandoarea şi nemurirea rock-ului. A alergat pe scenă, a dezlănţuit publicul, a purtat steagul României la gât şi a stropit cu apă fanii, fiind catalogat drept „cel mai cald rocker\" ce a poposit în ţară.

Bucureştiul a mai avut parte, în 2010, şi de concerte precum cele susţinute de: Bob Dylan, Elton John, Jon Secada, Eric Clapton & Steve Winwood, Steve Vai, Paul Gilbert, Yann Tiersen, Herbie Hancock, Jean Michel Jarre, Diane Reeves, Haggard, Chris Rea, Gary Moore. Morcheeba, Massive Attack, Bobby McFerrin, Vonda Shepard, Faithless, Pink Martini, John McLaughlin, Jeremy Jay, Joshua Bell, Noisettes, Duke Ellington Orchestra, Fatboy Slim, Eros Ramazzotti, Vaya con Dios, Cesaria Evora, Nouvelle Vague şi Gotan Project.

La Sibiu, Festivalul Artmania a adus trupe precum The Sisters of Mercy, Kamelot, Dark Tranquillity şi Serj Tankian, iar la Târgu Mureş, pe scena Festivalului Peninsula au concertat Korn, Tricky, The Rasmus, Europe, Ska-P şi Babylon Circus. Nici Clujul nu s-a lăsat mai prejos, găzduind un mega-concert Iron Maiden.