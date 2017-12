Noul an nu se rupe de tradiţia lui 2010 şi debutează în forţă cu noi scumpiri, autorităţile mărind nivelul accizelor la benzină şi tutun. Acciza pentru benzină fără plumb s-a majorat de la 452 de euro/1.000 litri la 467 euro/1.000 de litri, începând cu 1 ianuarie. Dacă acciza la benzină a urcat cu 15 euro pe tonă, acciza pentru motorină a crescut cu 11 euro pe tonă, de la 347 de euro/1.000 de litri la 358 euro/1.000 de litri. Aşa că benzina, care în 2010 s-a scumpit cu 24,4%, va putea fi cumpărată la un preţ majorat, în medie, cu cinci bani. Iar pe şoferi îi mai aşteaptă o surpriză de început de an, creşterea tarifului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Potrivit anunţurilor făcute de societăţile de asigurări, RCA-ul se va scumpi, în medie, cu 10%. În plus, cei care vor să înmatriculeze o maşină nouă sau second-hand trebuie să ştie că salvarea planetei îi va costa mai mult din 2011. Începând cu acest an, Guvernul a decis să majoreze taxa auto. Dacă în 2010 taxa auto nu era percepută pentru niciun autovehicol euro 5, în 2011 valoarea taxei variază între 40 de euro, pentru maşinile vechi de doi ani cu motor de 1.100 cmc, şi 1.867 euro, pentru maşinile noi cu cilindre peste 4.200 cmc. În cazul în care tentaţia şofatului păleşte în faţa acestor veşti de început de an, amatorii de transport în comun trebuie să ştie că în 2011 sunt aşteptate majorări substanţiale la serviciile de transport. Ele încep din capitală. Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) va începe procedurile de majorare a biletelor cu 40%, conform declaraţiilor făcute la sfârşitul anului trecut de către directorul general al RATB, Adrian Crit.