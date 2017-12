Prezicătorii taiwanezi prognozează un an mai puţin tumultuos şi conflictual în care vor avea succes persoanele sensibile, intuitive şi răbdătoare. În astrologia chineză cu o vechime de 5.000 de ani, 2011 este Anul Iepurelui de Metal care începe conform calendarului chinezesc la 3 februarie 2011 şi care presupune o schimbare radicală comparativ cu 2010, Anul Tigrului. Într-un climat marcat de criza economică, Anul Iepurelui va aduce mai multă stabilitate şi mai puţine surprize neplăcute.

În horoscopul chinez, predicţiile sunt diferite pentru cele 12 semne animale ce formează zodiacul, dar există puncte comune, precum „ghinionul pentru vest şi norocul pentru sud şi nord”. Cei născuţi sub semnul Şobolanului (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) vor avea un an cu mari perspective, activitate şi succese şi vor trebui să profite de ocazii. Cei născuţi sub semnul Bivolului (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) vor trebui să se înarmeze cu răbdare şi seninătate pentru că vor avea parte de multe situaţii neprevăzute şi contradicţii care îi vor abate de la obiectivele lor. Cei născuţi sub semnul Tigrului (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 , 2010) vor înfrunta contradicţii iniţiale, dar nu trebuie să se descurajeze pentru că perseverenţa îi va face să recupereze terenul pierdut, mai ales spre sfârşitul anului. Cei născuţi sub semnul Iepurelui (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) vor avea parte de multe oportunităţi în planul muncii, dar trebuie să evite neînţelegerile. Cei născuţi sub semnul Dragonului (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) vor avea un an cu schimbări radicale şi avantajoase, dar vor fi nevoiţi să dea lupte zilnice şi să fie atenţi la sănătate. Cei din semnul Şarpelui (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) vor înfrunta dificultăţi pe plan profesional, din care vor trage însă învăţămintele necesare pentru a se putea bucura de perspectivele de viitor.

Cei din semnul Calului (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) vor avea multe prilejuri de călătorie şi multe oportunităţi în dragoste de care trebuie să ştie să profite. Pe cei născuţi sub semnul Caprei sau Oaie (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) îi aşteaptă schimbări pozitive în planul muncii, cu oportunităţi pe care trebuie să le descopere cu curaj. Cei din semnul Maimuţei (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) nu vor începe bine anul, din cauza greutăţilor pe plan profesional, dar pe care le vor putea depăşi cu răbdare şi eforturi. Cei născuţi sub semnul Cocoşului (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) vor primi veşti bune şi se vor bucura de mici succese, care vor duce duce însă la schimbări majore. Cei din semnul Câinelui (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) îşi vor lua adio de la ghinion şi nelinişte deoarece cu perseverenţă vor atinge prosperitatea şi seninătatea. Ultimul semn, cel al Porcului (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) va aduce nativilor săi un an inegal, cu perspective interesante dar şi dificultăţi. deci trebuie să fie prudenţi la ora luării deciziilor şi să dea dovadă de înţelepciune, avertizează prezicătorul taiwanez.

Adevărata putere este puterea asupra sinelui: forţa voinţei şi a moralei. Orice bun material pe care îl avem îl putem pierde. La polul opus al bunurilor materiale se află cele spirituale, tăria de caracter, voinţa şi morala care trebuie să se afle în fiecare din noi, pentru că nu există forţă în univers care să ne poată priva de ele. Aceasta este lecţia ce trebuie învăţată în Anul Iepurelui.