Anul 2011 va aparţine specialiştilor în IT şi funcţionarilor din bănci. Potrivit specialiştilor în recrutare, piaţa muncii se va dezgheţa, în special în a doua jumătate a anului, cele mai multe slujbe disponibile urmând să fie în IT, bănci şi servicii clienţi. „Domeniile în care s-au făcut recrutări puternice în 2010 (software, vânzări, marketing şi inginerie) îşi vor păstra acest trend şi în 2011”, a declarat Carmen Hădărău, specialist în recrutare la BestJobs. Această veste vine ca urmare a intrării pe piaţa din România a noi companii de retaileri, precum H&M şi Intel, care a deschis un centru de software la Bucureşti şi oferă 200 de joburi în IT. În plus, companiile sunt interesate să atragă candidaţii buni de pe piaţă, cu salarii mai mici decât înainte de criză. În domeniul bancar sunt vizate atât persoanele fără experienţă, cât şi casieri pentru bănci şi persoane pentru posturile de manegement. Unele lanţuri de magazine recrutează personal pentru hipermarketurile care urmează să se deschidă la Braşov, Bucureşti, Constanţa, Craiova şi Arad şi în care vor lucra peste 1.000 de persoane, iar în domeniul asigurărilor, se recrutează consultanţi cu experienţă în regim PFA (Persoană Fizică Autorizată). Pe măsură ce economia îşi revine, există şanse şi pentru creşterea salariilor, managerii spunând că vor oferi creşteri salariale de până la 8%.