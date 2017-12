2011, cel mai bun moment să-ţi cumperi o casă

Dacă vreţi o casă şi aveţi fondurile necesare, 2011 este momentul potrivit pentru o asemenea investiţie, spun bancherii. Cei de la Banca Comercială Română (BCR) estimează că economia autohtonă va creşte cu 2%, în 2011, ceea ce îi va determina pe proprietarii de locuinţe să urmeze acelaşi trend. „Am mai trecut printr-o perioadă de creştere şi abia după 2-3 ani am simţit-o în buzunare. Avansul economic din 2011 este pur statistic şi este important să-ţi gestionezi bine activele, dacă vrei să simţi o schimbare în bine, în 2012 şi 2013. Românii trebuie să fie precauţi în acest an, deşi, paradoxal, ca proces investiţional, cel mai bun moment să-ţi cumperi o casă este acum. Pe măsura ce va scădea şomajul şi salariile vor creşte, valoarea activelor va începe să-şi revină”, spune economistul-şef al BCR, Lucian Anghel. În plus, reprezentantul BCR precizează că dobânzile la creditele în euro vor creşte cu peste 0,25 puncte, faţă de nivelul de acum.