2011 nu este un an al relansării, ci al stagnării

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a apreciat, ieri, că anul 2011 este un an al stagnării şi că în funcţie de ceea ce se va întâmpla anul viitor vom putea şti ce tendinţă marchează anul în curs. “Chiar în condiţiile în care avem o uşoară creştere economică, ea nu este relevantă pentru a marca o evoluţie în principalele resurse ale creşterii, anume la nivelul ocupării, la nivelul veniturilor şi la nivelul investiţiilor. (...) Această stagnare este rezultatul faptului că România a căzut prea jos şi că, în acest moment, organismul economic nu mai are unde să cadă decât cu pericolul de a-şi pune sub semnul întrebării însăşi supravieţuirea”, a declarat Vosganian. În acest context, el a arătat că riscul pe care îl prezintă ţara noastră este agravat de cele două teme lansate în dezbatere publică, “care, în modul în care au fost puse, nu au nicio şansă de izbândă, ci doar să cheltuiască timp, energii, resurse pentru români. Mă refer la modificările constituţionale şi la reforma administrativă. (...) Noi spunem clar românilor să nu-şi mai piardă vremea cu propunerile preşedintelui de modificare a Constituţiei şi cu propunerea reformei administrative, pentru că acestea nu vor fi aplicate niciodată. Sunt două teme sterile, născute prematur şi fără nicio şansă de izbândă”. Senatorul liberal a mai spus că, “pe durata actualului mandat parlamentar, Constituţia nu se va modifica după dictatul preşedintelui României sau al Guvernului”.