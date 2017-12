2011, un an cu ghinion pentru mai multe vedete autohtone

Anul care se pregăteşte să se încheie a fost unul fulminant în materie de show-biz, atât pe plan internaţional, cât şi naţional. În 2011, an de criză, cele mai grele... bătălii de promovare artistică au migrat către mediul on-line şi s-au purtat mai ales prin intermediul reţelelor de socializare. A fost (şi încă este) un an bun din multe puncte de vedere pentru unele vedete autohtone, însă pentru altele, destule la număr, a fost un an chiar dezastruos. Divorţuri, neînţelegeri şi chiar tragedii au fost elemente care nu au lipsit din peisajul monden românesc în 2011. Recapitulăm cele mai răsunătoare eşecuri, conflicte sau incidente pe care le-au trăit nume cunoscute de la noi.

MONI ŞI IRI: DIVORŢ ŞI CEARTĂ PE CUSTODIE Probabil cel mai răsunător (şi aşteptat?) divorţ al anului a fost cel al cuplului de la Izvorani, Irinel Columbeanu şi Monica Gabor, care a degenerat într-o adevărată telenovelă mediatică naţională, cu imagini televizate în prime time ce surprindeau tentative de întâlniri ale părinţilor cu copilul lor, Irina. În cele din urmă, apele s-au liniştit pe final de an, copilul ajungând oficial în grija tatălui.

HUIDU: CÂRCOTAŞ CU TREI VICTIME Una dintre cele mai mediatizate tragedii rutiere din 2011 s-a consumat în urmă cu două luni şi a fost provocată de omul de televiziune Şerban Huidu. Acesta se afla la volanul propriului autoturism de teren în momentul în care a lovit, după ce a intrat pe contrasens, o altă maşină în care se aflau patru persoane şi dintre care trei au murit. Totul a survenit după ce Şerban Huidu a mai fost la un pas de moarte, în urma unui accident pe pârtia de schi şi a început anul 2011 pe patul de spital, în comă.

DIVORŢURI, DESPĂRŢIRI ŞI... VRĂJI Unul dintre acţionarii clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Cristian Borcea, a divorţat în primăvară, după 22 de ani de mariaj cu Mihaela, pentru a se căsători cu modelul Alina Vidican. Ghinionul nu a ocolit familia nici după divorţ, mai ales că la final de an s-a descoperit faptul că Mihaela Borcea ar figura pe lista celor mai mari sume cu care ar fi fost escrocate o serie de vedete de către o reţea infracţională ce pretindea că se ocupă de vrăjitorii. Printre alte vedete care au apelat la serviciile unor aşa-zise vrăjitoare se află şi Oana Zăvoranu, vizibil marcată de despărţirea de Pepe. Alte cupluri care s-au despărţit (sau nu) cu răsunet, anul acesta, au fost: Liviu Vârciu şi Adelina Pestriţu, Edward Maya şi Vika Jigulina, Bianca Drăguşanu şi Adrian Cristea sau Marius Moga şi Iulia Vântur.

CEI CE NU AU SUPRAVIEŢUIT Pentru unele dintre vedetele ghinioniste, anul 2011 s-a terminat mai repede decât pentru cele menţionate mai sus. Johnny Răducanu, Cornel Fugaru sau Cristian Paţurcă se numără printre cei care au părăsit scena muzicală românească, anul acesta, în capul listei aflându-se, bineînţeles, regretata solistă Mălina Olinescu, care s-a sinucis la începutul lunii decembrie.