2012, benefic pentru Ceronav

Pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), anul care a trecut a fost unul „generos” în ceea ce priveşte veniturile instituţiei. „În 2012 am înregistrat venituri în valoare de 28.388 mii lei, cu 4,68% mai mult decât în 2011. A fost cel mai bun an din istoria CERONAV”, a declarat directorul Centrului, Ovidiu Cupşa. El a adăugat că acest lucru se datorează, în primul rând, introducerii unor cursuri noi (cum ar fi cel pentru angajaţii platformelor petroliere) şi interesului manifestat de angajatori faţă de acestea. Directorul CERONAV a mai spus că, din excedentul obţinut în 2012, precum şi din cel preconizat în anii următori, se va reuşi implementarea unor noi proiecte, prin care Centrul să devină competitiv pe plan european. „În următorul deceniu, personalul navigant din România va avea două opţiuni: ori va fi cel mai bine pregătit, ori nu va mai fi”, a mai spus directorul Centrului. El a atras atenţia asupra faptului că activitatea maritimă include şi activitatea de pe uscat, din porturi. În condiţiile în care, la nivel mondial, există tendinţa de a standardiza trainingul operatorilor portuari, conducerea şi-a propus să introducă cursuri pentru această categorie de salariaţi, astfel încât, până la sfârşitul anului, în cadrul Centrului să poată fi regăsite toate cursurile solicitate la nivel mondial în domeniul naval. „De asemenea, intenţionăm să oferim servicii integrate (cazare, masă, transport etc.) pentru cursanţii din alte state, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru atragerea acestui segment de angajaţi din sectorul naval”, a mai spus directorul Cupşa.